Справедливая доходность новых бондов "Самолета" находится на уровне 13,54% - Инвестбанк Синара

Справедливая доходность новых 3-летних бондов ГК "Самолет" серии БО-П12 находится на уровне 13,54% годовых, отмечается в комментарии "Инвестиционного банка Синара".

"ГК Самолет планирует 12 июля открыть книгу заявок на облигации серии БО-П12 на сумму 10 млрд руб. Срок обращения бумаг - 3 года, купонный период - 91 день. Начальный ориентир по доходности установлен на уровне КБД на сроке 3 года + 500 б. п. Значение КБД на сроке 3 года по итогам вторника составило 8,54% годовых, таким образом, ориентир по доходности - 13,54% годовых. Размещенный в феврале трехлетний выпуск ГК "Самолет" серии БО-П11 сейчас торгуется с доходностью 13,4% годовых или со спредом к ОФЗ в ~490 б. п., двухлетний выпуск БО-П10 предлагает доходность 13% (450 б. п. к ОФЗ). Ориентируясь на эти бумаги, мы полагаем, что озвученные параметры соответствуют справедливому уровню для облигаций эмитента, однако не исключено, что в процессе сбора заявок доходность снизится на 30-50 б. п.", - пишет аналитик банка Александр Афонин.

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