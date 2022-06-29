Котировки нефти в целом пока сохраняют потенциал роста - BCS Express

Котировки нефти в целом пока сохраняют потенциал роста, и после ретеста поддержки на уровне $115 за баррель нефти марки Brent движение может продолжиться в район $123-124 за баррель, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

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