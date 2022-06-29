Акции ЛУКОЙЛа привлекательны для покупок на текущих ценовых уровнях - "Солид Брокер"

Аналитики "Солид Брокер" считают интересными акции "ЛУКОЙЛа" для покупки на текущих уровнях с целевой ценой 7320 руб. за штуку в перспективе года, что предполагает потенциальную доходность 72%+дивиденды, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Основная идея: устойчивый в кризис бизнес с высокими дивидендами и байбэком", - указывают стратеги инвесткомпании.

Эксперты указывают на положительные факторы инвестиционной идеи:

- Восстановление добычи нефти в рамках ОПЕК+.

- Рекордно высокие цены на нефть в рублях и ожидание сохранения этой тенденции в 2022г.

- Практически нулевой чистый долг.

- 100% скорректированного свободного денежного потока направляется на дивиденды.

- В случае падения котировок компания возобновляет байбэк, тем самым стабилизирует цену акций.

- Отсутствие потребности в высоких капзатратах.

- Двузначные дивиденды за 2021г и ожидание высоких дивидендов за 2022г.

- Ставка на отскок после спада геополитической напряженности.

Аналитики "Солид Брокер" отмечают также негативные факторы и риски:

- Риск падения цен на нефть и риск падения объемов продаж нефти из-за ограничений.

- Проблемы с модернизацией и новым бурением из-за отсутствия импортных компонентов и зарубежных подрядчиков.

- Ограничение работы европейских НПЗ "ЛУКОЙЛа".

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