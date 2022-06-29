Котировки нефти могут снизиться к $115-116/барр. в среду - Sber CIB

Котировки нефти марки Brent могут снизиться к уровням $115-116 за баррель на торгах в среду, считают аналитики Sber CIB.

"Утром в среду после нескольких дней роста котировки нефти марки Brent отступили к $117 за баррель. Стало известно об увеличении запасов бензина и дистиллятов и снижении товарных запасов нефти в США за неделю. В центре внимания участников рынка будет заседание ОПЕК в преддверии встречи ОПЕК+ в четверг. Котировки, скорее всего, опустятся в диапазон $115-116 за баррель", - отмечают эксперты в комментарии.

Доходности ОФЗ во вторник двигались в диапазоне плюс-минус 5 б.п. В среду вечером выйдут очередные данные по недельной инфляции, которая вновь может оказаться отрицательной или околонулевой. Рассчитывая на это, участники рынка могут активизировать покупки суверенного долга, обращают внимание в инвестбанке.

Основные налоговые платежи месяца уже позади, и, по прогнозам аналитиков Sber CIB, сентябрьский контракт USD/RUB в течение дня вновь поднимется выше 56 руб./$1, а курс вырастет до 52,5 руб./$1.

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