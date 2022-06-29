Актуальный диапазон для котировок нефти на текущий момент - $115-120/барр. - ПСБ

Актуальным диапазоном для котировок нефти на текущий момент является уровень $115-120 за баррель Brent, полагает старший аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Фьючерс на Brent во вторник вырос до $118/барр. на фоне опасения дефицита предложения, - пишет эксперт. - Цены на нефть отыгрывали опасения участников рынка о невозможности в краткосрочной перспективе найти дополнительные объёмы нефти, чтобы компенсировать снижение поставок из России. Фактически только Саудовская Аравия, среди всех членов ОПЕК+, имеет возможность быстро нарастить добычу, однако эти объёмы составляют порядка 150 тыс. баррелей в сутки, что существенно не поможет рынку. Кроме этого, влияние на цены оказали и вчерашние данные от API, согласно которым запасы сырой нефти за прошлую неделю сократились на 3,8 млн баррелей, сильнее прогноза".

Фьючерс на Brent в среду утром снижается на 0,5%, опустившись к $117/барр., констатирует аналитик. Цены на нефть корректируются после трёх сессий роста подряд. "На рынке продолжают наблюдаться дисбалансы. Считаем актуальным диапазоном на текущий момент для нефти марки Brent уровни $115-120/барр. Отметим, что Минэнерго США восстановило работоспособность своей внутренней системы, поэтому отчёт по запасам за две прошлые недели будет опубликован сегодня вечером", - отмечает Головинов.

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