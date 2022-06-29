Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика России, выступления глав ЕЦБ и ФРС США:

- Данные по занятости, розничным продажам и промышленному производству в России за май;

- Индексы настроений в промышленности и сфере услуг еврозоны за июнь;

- Выступления главы ФРС Джерома Пауэлла и председателя ЕЦБ Кристин Лагард.

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