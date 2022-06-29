Рубль может продолжить укрепление в среду - ПСБ

Рубль может продолжить укрепление к доллару на торгах в среду, несмотря на окончание налогового периода, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

"После четырехдневной паузы рубль возобновил укрепление в основных валютных парах, обновив минимумы с первой половины 2015 года. Уверенному движению российской валюты способствовали ралли на рынке нефти, а также усиление санкционных опасений, ввиду решения G7 прорабатывать вопрос введения ценовых ограничений на поставки нефти из России и запрета на поставки золота в США. Объемы торгов и долларом, и евро на Мосбирже несущественно снизились ввиду завершения налогового периода. Мы полагаем, что инерция к снижению курса доллара сохранится и в среду. Не исключаем, несмотря на окончание выплат налогов, тест парой доллар/рубль нижней границы нашего текущего целевого диапазона 50-52 руб./$1", - пишет эксперт в комментарии.

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