Цены рублевых корпбондов в среду могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 29 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в среду могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник снижением после первоначального роста. Инвесторы оценивали разочаровавшие рынок статистические данные и комментарии представителей руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США. ФРС обсудит очередное крупное повышение базовой процентной ставки на июльском заседании, заявил президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс. "Мы должны поднять ставку выше, и нам нужно сделать это быстро, - сказал Уильямс в интервью CNBC. - Что касается нашего следующего заседания, я думаю, повышение на 50 базисных пунктов или на 75 базисных пунктов будет обсуждаться". Решение по ставке на июльском заседании, однако, будет принято на основе статданных по американской экономике, отметил он.

Индекс потребительского доверия в США в июне упал до минимальных с февраля 2021 года 98,7 пункта по сравнению с пересмотренными 103,2 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Изначально сообщалось, что майское значение индекса составило 106,4 пункта. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя в июне до 100,4 пункта.

Фоновые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в среду, следуя за динамикой фондовых индексов США, значительно опустившихся по итогам торгов во вторник. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК теряет 1%, гонконгский Hang Seng - 1,7%. Японский индекс Nikkei 225 снизился по итогам торгов на 1%. Южнокорейский индекс Kospi упал на 1,5%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,8%.

Нефтяные котировки демонстрируют плавное снижение утром в среду после активного роста накануне, вызванного опасениями по поводу предложения топлива на мировом рынке. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:35 мск в среду составила $117,57 за баррель, что на 0,35% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 2,5%, до $117,98 за баррель, обновив максимум почти за две недели. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $111,38 за баррель, что на 0,34% меньше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость фьючерса выросла на 2%, до $111,76 за баррель.

Накануне министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи подтвердил, что страна близка к максимальной добыче исходя из квоты в 3,168 млн баррелей в сутки. Также президент Франции Эмманюэль Макрон сказал своему коллеге из США Джо Байдену, что Саудовская Аравия имеет возможность увеличить добычу примерно на 150 тыс. баррелей в сутки, но не сможет обеспечить значительного роста поставок в ближайшие полгода. Ранее считалось, что именно ОАЭ и Саудовская Аравия могут увеличить добычу в случае необходимости. Остальные страны ОПЕК испытывают трудности с повышением производства нефти до целевых уровней.

Также трейдеры ждут публикации еженедельных данных Минэнерго США о запасах энергоресурсов в стране, которая запланирована на среду. На минувшей неделе данные не были опубликованы из-за проблем в электронных системах. Они будут обнародованы вместе с новыми данными, говорится в сообщении Минэнерго.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 8,183 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,839 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 июня вырос всего на 0,05% по отношению к понедельнику и составил 107,61 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,07%, поднявшись до 781,44 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РУСАЛ Братск БО-002Р-01" (+0,65%), "ГТЛК-001Р-04" (+0,61%) и "ГТЛК-001Р-15" (+0,6%), а в лидерах снижения - облигации "Сегежа Групп-002P-01R" (-0,61%), "СТМ-001Р-01" (-0,54%) и "Сбербанк-001Р-SBER15" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Электроаппарат" с 10:00 28 июня до 18:00 29 июня проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 4-летних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 19,5% годовых, купоны квартальные. По займу предусмотрена годовая оферта, а также досрочное погашение в даты окончания 4-го, 8-го и 12-го купонного периодов. Техразмещение предварительно запланировано на 30 июня. Выпуск будет размещен в рамках программы компании объемом до 1 млрд рублей. Облигации в рамках 10-летней программы могут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "ЭкоЛайн-ВторПласт" планирует 30 июня начать размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-02 объемом 884 млн рублей. Дата погашения выпуска - 20 декабря 2030 года (срок обращения 8,5 лет). Номинал одной облигации - 2 млн рублей. В настоящее время в обращении находится первый выпуск коммерческих облигаций компании на 2 млрд рублей.

ООО "Лизинг-трейд" планирует 5 июля начать размещение выпуска 5-летних облигаций серии 001P-04 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 19% годовых, ставки 2-9-го купонов будут приравнены к ставке 1-го купона, купоны ежемесячные. Ставки 10-12-го купонов составят не менее 19% годовых. По выпуску предусмотрена оферта после 9-го купона с расчетами после 12-го купона и после 21-го купона с расчетами после 24-го купона.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) установило ставку 36-го купона облигаций 29-й серии в размере 18,1% годовых. Компания в октябре 2013 года разместила облигации 29-й серии на 20 млрд рублей по ставке 7,1% годовых. Ставка текущего купона - 10,15% годовых. Облигации размещены сроком на 35 лет, купоны квартальные. Ставки 2-132-го купонов рассчитываются как уровень инфляции за год + 1%.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) установило ставку 17-го купона выпуска облигаций серии БО-30 на уровне 8% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 15 июля. Период предъявления бумаг к выкупу - в течение последних пяти рабочих дней 16-го купонного периода (по 8 июля 2022 года включительно). Компания разместила 10-летние биржевые облигации серии БО-30 объемом 2,002 млрд рублей в июле 2014 года, по данному выпуску неоднократно проводились частичные досрочные погашения. Ставка текущего купона - 8% годовых.

ООО "Магистраль двух столиц" установила ставку 28-го купона выпуска облигаций серии А1 на уровне 20,83% годовых, серии А2 - в размере 20,33% годовых. Выпуск серии А1 объемом 7,5 млрд рублей был размещен в мае 2015 года, серии А2 на 5,5 млрд рублей - в мае 2016 года сроком на 15 лет. В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании общим объемом 13 млрд рублей.

Лизинговая компания "Простые решения" ("ПР-Лизинг") приобрела в рамках оферты 302 тыс. 24 облигации серии 002Р-01 по цене 95% от номинала. Объем выпуска составляет 1,75 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 17,26% выпуска. Выпуск объемом 1,75 млрд рублей со сроком обращения 9 лет был размещен в октябре 2020 года по ставке ежемесячного купона 10% годовых до оферты с исполнением в феврале 2023 года.

ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России" (MOEX: ORUP)) допустило технический дефолт по выплате 31-го купона облигаций серии 001P-02 на 9,717 млн рублей и дефолт при выплате 7-го купона по облигациям серии 002Р-02 на 1,366 млн. Причина неисполнения обязательства прежняя - отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере. В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 4,75 млрд рублей. На текущий момент у компании не осталось выпусков облигаций без объявленных по ним дефолтов. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".