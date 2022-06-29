Индекс Мосбиржи проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 2400-2450п - ПСБ

Вероятно сохранение покупок на российском рынке акций на торгах в среду, при этом их концентрация будет выражена в бумагах внутренних секторов, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

Актуальный диапазон для индекса Мосбиржи на день, по его мнению - 2400-2450 пунктов.

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