Возможно укрепление рубля до 50 руб./$1 в ближайшее время - BCS Express

Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару США до уровня 50 руб./$1 в ближайшее время, полагает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Российский рубль завершил недельную консолидацию резким укреплением. Санкции и фиктивный дефолт не имеют значения. По сути, наблюдается полное доминирование продавцов в валютных парах на фоне обширного экспорта и подавленного импорта. Да, уже есть сигналы к замедлению обвала импортных поставок, но процесс может занять время, прежде чем сократится дисбаланс спроса и предложения инвалют на рынке. По нашим оценкам, нормализация в инвалютах может наступить ближе к концу года, а ориентиром отскока пары USD/RUB выступает уровень 70 руб./$1. Пока же рубль, видимо, направляется к круглой психологической отметке на 50 руб./$1", - отмечает аналитик в комментарии.

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