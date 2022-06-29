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29 июня 2022 года 09:37
Возможно укрепление рубля до 50 руб./$1 в ближайшее время - BCS Express
Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару США до уровня 50 руб./$1 в ближайшее время, полагает эксперт BCS Express Михаил Зельцер. "Российский рубль завершил недельную консолидацию резким укреплением. Санкции и фиктивный дефолт не имеют значения. По сути, наблюдается полное доминирование продавцов в валютных парах на фоне обширного экспорта и подавленного импорта. Да, уже есть сигналы к замедлению обвала импортных поставок, но процесс может занять время, прежде чем сократится дисбаланс спроса и предложения инвалют на рынке. По нашим оценкам, нормализация в инвалютах может наступить ближе к концу года, а ориентиром отскока пары USD/RUB выступает уровень 70 руб./$1. Пока же рубль, видимо, направляется к круглой психологической отметке на 50 руб./$1", - отмечает аналитик в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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