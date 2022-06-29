Индекс Мосбиржи откроет торги в среду в диапазоне 2385-2435п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду с отклонением не более 1%, в диапазоне 2385-2435 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Неоднозначное утреннее состояние внешнего фона создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным изменением. Позднее он способен продолжить наметившуюся еще во вторник консолидацию. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2380, 2360 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2440, 2450 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

Заметное влияние на ход торгов в России во второй половине дня способны оказать внешнеполитические новости на тему вероятного ужесточения режима внешних санкций, отмечает Манжос. А среди большого количества иностранной макроэкономической статистики максимальную практическую значимость, по его мнению, будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17:30 МСК).

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