"Финам" позитивно оценивает перспективы цены акций Nike

Аналитики "Финама" позитивно оценивают перспективы цены акций Nike Inc., сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы нейтрально оцениваем текущую отчетность Nike и сохраняем позитивное видение на акции (целевая цена акций эмитента - $131,06 за штуку после коррекции). Ставим бумагу на пересмотр рекомендации в сторону повышения", - пишет эксперт Анна Буйлакова.

Также она отмечает, что Nike продолжает бороться за покупателя и лидерскую позицию: эмитент инвестирует в узнаваемость бренда, за год повысив расходы на маркетинг на 24% (до 3,85 млрд), компания остается актуальной и посредством задействования цифровых каналов продаж, которые показали рост выручки за год на 18% г/г. Приложения принесли около 50% цифровых продаж, компания планирует продолжить капитализировать этот тренд и запустить новые приложения в 2023 году для китайского рынка.

Nike в отчетном квартале открыл новый большой офисный центр (93 тыс. кв.м.) для дизайна и разработок, позволяющий объединить команды дизайнеров, которые раньше сидели в разных зданиях, разделенные по виду спорта или рынку, с командами мерчандайзеров и инсайт-аналитиков под одной крышей. Так как дизайн и маркетинг являются ключевыми процессами для компании, подобное объединение может положительно повлиять на перспективы Nike, указывает Буйлакова.

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