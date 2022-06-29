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29 июня 2022 года 09:13

Фондовые индексы Азии снижаются вслед за индикаторами США

Фондовый рынок США во вторник закрылся снижением. Фондовые рынки стран АТР снижаются на торгах в среду. Нефть умеренно дешевеет в среду.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник снижением после первоначального роста.

Инвесторы оценивали разочаровавшие рынок статистические данные и комментарии представителей руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Несмотря на подъем на прошлой неделе, индикатор S&P 500 потерял почти 14% во втором квартале текущего года и готовится показать худшую квартальную динамику с первых трех месяцев 2020 года, пишет CNBC.

ФРС обсудит очередное крупное повышение базовой процентной ставки на июльском заседании, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс.

"Мы должны поднять ставку выше, и нам нужно сделать это быстро, - сказал Уильямс в интервью CNBC. - Что касается нашего следующего заседания, я думаю, повышение на 50 базисных пунктов (б.п.) или на 75 б.п. будет обсуждаться".

Решение по ставке на июльском заседании, однако, будет принято на основе статданных по американской экономике, отметил он.

Индекс потребительского доверия в США в июне упал до минимальных с февраля 2021 года 98,7 пункта по сравнению с пересмотренными 103,2 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

Изначально сообщалось, что майское значение индекса составило 106,4 пункта.

Аналитики в среднем ожидали снижения показателя в июне до 100,4 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем Китай сократил время нахождения на карантине для приезжающих в страну, а также тех, кто близко контактировал с заболевшими COVID-19. В том числе теперь люди, прибывшие в страну, должны провести на карантине десять дней, в то время как ранее этот срок составлял 21 день.

Это оказало поддержку акциям компаний сферы туризма и операторов казино. Так, бумаги Wynn Resorts (SPB: WYNN) Ltd. выросли на 3,15%, Las Vegas Sands (SPB: LVS) Corp. - на 4,04%. Тем временем акции авиакомпаний American Airlines Group (SPB: AAL) Inc., United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. и Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. подешевели на 0,4%, 0,6% и 0,4% соответственно.

Акции крупнейших американских банков в основном завершили торги снижением. Ранее в ходе сессии они росли на фоне новостей о том, что некоторые из них намерены увеличить выплаты акционерам после того, как на прошлой неделе Федеральная резервная система заявила, что они успешно прошли стресс-тесты. Четыре из шести крупнейших банков США объявили в понедельник о намерении увеличить размер дивидендных выплат, также ряд фининститутов анонсировали программы выкупа своих акций.

Бумаги Bank of America Corp. (SPB: BAC) потеряли 0,3%, JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - 0,5%, Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) - 0,15%. В то же время акции Morgan Stanley (SPB: MS) завершили торги ростом на 0,9%.

Акции Nike Inc. (SPB: NKE) потеряли в цене 7%. Американский производитель спортивных товаров сократил чистую прибыль и выручку в четвертом финансовом квартале, однако показатели оказались лучше прогнозов рынка.

Акции Robinhood Markets (SPB: HOOD) Inc. подешевели на 2,8%. Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило накануне, что оператор одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж FTX размышляет над покупкой американской компании. В то же время глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид в письме для агентства MarketWatch заявил, что компания не ведет переговоры о слиянии и поглощении с Robinhood.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов уменьшилось на 1,56% - до 30946,99 пункта.

Standard & Poor''s 500 по итогам сессии опустился на 2,01% - до 3821,55 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 2,98% и составил 11181,54 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на торгах в среду, следуя за динамикой фондовых индексов США, значительно опустившихся по итогам торгов во вторник.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК теряет 1%, гонконгский Hang Seng - 1,7%.

В число лидеров снижения в составе гонконгского индекса входят акции производителей автомобилей Geely Automobile Holdings Ltd. (-8,6%) и BYD Co. Ltd. (-4,4%), выпускающей электронику Techtronic Industries Co. Ltd. (-5,8%) и производителя спортивных товаров Anta Sports Products Ltd. (-4,9%).

Котировки акций китайского производителя снеков и напитков Want Want China Holdings Ltd. падают на 12%. Компания днем ранее опубликовала финрезультаты за завершившийся в марте фингод, согласно которым ее чистая прибыль увеличилась хуже ожиданий рынка. Аналитики ухудшили прогнозы для показателей Want Want China на следующие 2023 и 2024 фингоды.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:40 МСК снизился на 1%.

Среди лидеров падения котировок акции транспортной Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (-4%), производителя полупроводниковой продукции Tokyo Electron Ltd. (-3%) и автопроизводителей Nissan Motor Co. Ltd. (-2,9%) и Mazda Motor Corp. (-2,6%).

Акции японской энергетической Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc., поставляющей электроэнергию в Токио, поднимаются на 5% на фоне наступившей жаркой погоды в японской столице и роста спроса на электроэнергию для охлаждения помещений.

Розничные продажи в Японии в мае увеличились на 3,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, согласно официальным данным. Темпы подъема стали максимальными за год - с мая 2021 года. Аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения - на 3,3%, сообщает Trading Economics.

Индекс потребительского доверия к экономике Японии в июне снизился до минимума за 1,5 года - 32,1 пункта, показали данные японского правительства. Месяцем ранее значение индикатора находилось на трехмесячном максимуме - 34,1 пункта.

Южнокорейский индекс Kospi опустился на 1,5%.

Рыночная стоимость автопроизводителя Hyundai Motor упала на 5,1%, одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. - на 1,1%.

Южнокорейский индекс потребительского доверия в июне упал до минимума с января 2021 года и составил 96,4 пункта, согласно данным центробанка страны. В предыдущем месяце индекс составил 102, 6 пункта.

Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,8%.

В лидерах падения в Австралии находятся акции платежной компании Tyro Payments Ltd. (-16,3%), биофармацевтической Imugene Ltd. (-13,8%) и платформы по продаже автомобилей carsales.com Ltd. (-12%).

Бумаги горнодобывающих BHP Group Ltd. и Rio Tinto Ltd. снижаются на 0,5% и 0,3% соответственно.

Нефтяные котировки демонстрируют умеренное снижение утром в среду после активного роста накануне, вызванного опасениями по поводу предложения топлива на мировом рынке.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:14 мск в среду составляет $117,08 за баррель, что на $0,9 (0,76%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $2,89 (2,5%), до $117,98 за баррель, обновив максимум почти за две недели.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $111,17 за баррель, что на $0,59 (0,53%) меньше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость фьючерса выросла на $2,19 (2%), до $111,76 за баррель.

Накануне министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи подтвердил, что страна близка к максимальной добыче исходя из квоты в 3,168 млн баррелей в сутки. Также президент Франции Эмманюэль Макрон сказал своему коллеге из США Джо Байдену, что Саудовская Аравия имеет возможность увеличить добычу примерно на 150 тыс. баррелей в сутки, но не сможет обеспечить значительного роста поставок в ближайшие полгода.

Ранее считалось, что именно ОАЭ и Саудовская Аравия могут увеличить добычу в случае необходимости. Остальные страны ОПЕК испытывают трудности с повышением производства нефти до целевых уровней.

"С учетом ограниченных свободных мощностей, Саудовская Аравия, как мы полагаем, будет осторожно подходить к увеличению поставок и будет делать это постепенно вместо того, чтобы просто единовременно выбросить все эти баррели и столкнуться с риском потерять контроль над рынком", - сказала аналитик RBC Capital Markets Хелима Крофт.

"Возможно, Саудовская Аравия решит компенсировать отстающую от целевых показателей добычу в таких странах, как Ангола и Нигерия, чтобы оставаться в широких рамках соглашения, которое будет действовать до декабря", - добавила она.

Также трейдеры ждут публикации еженедельных данных Минэнерго США о запасах энергоресурсов в стране, которая запланирована на среду. На минувшей неделе данные не были опубликованы из-за проблем в электронных системах. Они будут обнародованы вместе с новыми данными, говорится в сообщении Минэнерго.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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