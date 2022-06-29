Подъем индекса Мосбиржи выше 2450-2500п пока маловероятен - BCS Express

Подъем индекса Мосбиржи выше уровней 2450-2500 пунктов в настоящее время маловероятен, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

Картина на российском рынке акций в целом характерна для поздних периодов растущего движения, когда все наиболее интересные истории уже "выстрелили", и инвесторы ищут по рынку то, что все еще дешево. При этом отсутствие уверенности в дальнейшем росте сдерживает движение широкого рынка. Это не значит, что в следующие недели на рынок не может прийти больше денег, но в настоящий момент есть признаки затухания оптимизма, - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре. - Индекс Мосбиржи во вторник снизился, но рисунок краткосрочной восходящей волны внутри торгового диапазона 2200-2450 пунктов сохранился. Котировки по-прежнему находятся на пути к зоне сопротивления 2450-2500 пунктов, пробой этой зоны при складывающемся сентименте маловероятен. Возможные позитивные новости с ГОСА Сбербанка и "Газпрома" на этой неделе могут поддержать рыночный индикатор, но для пробоя с текущих уровней этого будет недостаточно".

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