Рынок акций РФ во вторник обновил максимум индекса РТС с февраля на укреплении рубля

Москва. 28 июня. Рынок акций РФ во вторник продемонстрировал смешанную динамику blue chips и индексов на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (Brent превысила $117 за баррель), а также новых антироссийских санкций Запада; индекс РТС превысил 1465 пунктов, обновив максимум с 18 февраля за счет укрепления рубля, ралли бумаг "Сургутнефтегаза" (+17,4%) и расписок TCS Group.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2408,75 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1465,57 пункта (+2,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 4,6%.

Доллар упал до 51,79 рубля (-1,6 рубля).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-4,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,6%), "Московской биржи" (-2,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1%), бумаги Сбербанка (-0,8% и -0,6% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+17,4% и +1,5% "префы"), расписки TCS Group (+15,3%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%).

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в понедельник объявил, что страна вводит новые санкции против России, под них подпадут шесть физических и 46 юридических лиц, связанных с оборонным сектором РФ, сообщается на сайте канадского правительства.

Трюдо заявил, что Канада примет дополнительные меры по запрету экспорта некоторых передовых технологий, которые могли бы "улучшить внутренний оборонный производственный потенциал России", в том числе квантовых компьютеров и передового производственного оборудования. Кроме того, власти Канады напоминают в заявлении, что совместно с США, Великобританией и Японией решили ввести запрет на импорт некоторых товаров из золота из России.

Заявление руководства НАТО об увеличении подразделений быстрого реагирования является демонстрацией конфронтационной направленности блока, Минобороны России разрабатывает планы укрепления западных рубежей на фоне новых угроз со стороны альянса, заявили в Кремле.

Москва также внесла в санкционные списки против США еще 25 человек, туда, в частности, вошли члены семьи американского президента Джо Байдена, сообщили во вторник в МИД РФ. Решение МИД РФ выступает в качестве ответа на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей. Общее число подпавших под санкции РФ граждан США достигло 1048 человек.

Под новые санкции США, связанные с действиями РФ на Украине, подпали почти 60 человек и несколько десятков компаний, в том числе "Ростех" и "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (ОАК), сообщается на сайте Минфина США во вторник.

Кроме того, США вводят запрет на импорт золота из России, говорится в сообщении американского Минфина. Ограничения начинают действовать с 28 июня, но не распространяются на ранее вывезенное из России золото.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российские индексы акций двигались во вторник разнонаправленно из-за укрепления рубля. Цены на нефть при этом двигались вверх на общерыночном повышении риск-аппетита, ожиданиях сохранения дефицита в рыночном балансе и санкционных инициативах западных стран против российского энергетического экспорта. Высокими остаются также цены на газ в Европе. Реализация идеи стран G7 об установлении предельных цен на российский газ без согласия на это самой России способна вызвать сокращение экспортных потоков, что еще выше поднимет цены на "голубое топливо" в ЕС.

В середине недели в фокусе внимания рынка будет геополитика, в частности, сообщения с саммита НАТО в Мадриде, сигналы регуляторов, новости сырьевого рынка, динамика курса рубля, макростатистика и корпоративные события. Из важных статданных среды можно обратить внимание на финальную оценку ВВП США за первый квартал. В России Сбербанк (MOEX: SBER) и "Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC) проведут годовые собрания акционеров, причем ценовые движения на новостном фоне в тяжеловесных акциях Сбера могут повлиять и на общую динамику рынка. Индекс МосБиржи в среду будет двигаться в пределах 2350-2450 пунктов, полагает Бахтин.

Руководитель отдела управление акциями УК "Первая" Евгений Линчик также отметил укрепление рубля, который переписал многолетний максимум.

Российский рынок акций перехватил оптимизм внешних площадок и отыграл к вечеру коррекцию. В среду ожидается боковая динамика рынка, ориентир по динамике индекса МосБиржи - 2350-2420 пунктов. Настроения инвесторов будут определяться в большей степени корпоративными историями и новостным фоном.

На мировых площадках оптимизм укрепился после выступления главы ЕЦБ. Инвесторы в США проявляют осторожность после публикации данных по потребительскому доверию, которые оказались хуже ожиданий и являются важным показателем экономической активности. Риски рецессии все еще беспокоят инвесторов. Кроме того, квартальный сезон корпоративной отчетности в ближайшие несколько недель наберет обороты, и фокус сместится на финрезультаты компаний.

На рынке нефти также преобладают "бычьи" сигналы. Краткосрочный прогноз по нефти Brent - $110-115 за баррель при сохранении высокого спроса и нехватки предложения топлива на мировом рынке, полагает Линчик.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, акции золотодобытчиков и сталеваров остаются под давлением. Акции застройщиков начинали день с роста, но затем перешли к коррекции. В G7 договорились рассмотреть новые запреты на поставки российского золота, а также меры против российской нефти с определенным ценовым потолком.

Ограничение импорта российского золота не отменяет возможность работы на других рынках, но может затруднить международную коммерческую деятельность. Сталевары под давлением прогнозов спада производства во II полугодии, а также под угрозой разбирательств ФАС по вопросу роста цен поставок в рамках госзаказов, включая оборонные.

Расписки VK (MOEX: VKCO) Group остаются среди лидеров рынка. Накануне было объявлено о запуске очередной программы совместно с Минэкономразвития, в рамках которой компания будет оказывать содействие малому и среднему бизнесу по использованию цифровых технологий, а также продвижения в своих социальных сетях. Просели акции "ЛУКОЙЛа" - накануне стало известно, что вице-президент НК Леонид Федун объявил об уходе со своего поста в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард пообещала безграничный инструмент обеспечения контроля доходностей облигаций стержневой и периферийной Европы, что многие рассматривают в качестве завуалированного количественного смягчения. Она также подчеркнула, что регулятор должен выработать сбалансированный подход по сдерживанию инфляции и уклонению от рецессии. Однако ЕЦБ будет действовать решительно, если инфляционные ожидания начнут чрезмерно расти.

Идея G7 ценового ограничения для нефти из РФ призвана одновременно обеспечить глобальный рынок поставками сырья, но вместе с тем ограничить доходы РФ. Естественно, что многие аналитики рынка считают подобную инициативу провальной, так как она может сработать при всеобщем согласии, но Китай, или Индия, которая присутствует в качестве гостя на саммите, могут не согласиться по политическим мотивам. Сама Индия уже нарастила закупки российской нефти с дисконтом и не собирается отказываться от этих поставок.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил президенту США Джо Байдену, что ОАЭ и Саудовская Аравия находятся почти у максимума своих добывающих возможностей. В самой ОПЕК отмечают, что в последние пару лет буровая активность в мире существенно уменьшилась. В странах картеля буровая активность за два года упала почти вдвое - по итогам 2021 года число завершенных скважин составило 1588 штук, что на 1424 штук меньше, чем по итогам 2019 года. Более всего пострадала Венесуэла, где в 2021 году завершили лишь 90 скважин по сравнению с 639 штук в 2019 году, отмечает Кочетков.

Во вторник в Азии преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%), "плюсует" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,4-0,9%), но наметилась коррекция в Штатах (индексы проседают на 0,5-1,7% во главе с Nasdaq после позитивного начала дня).

Индекс потребительского доверия Conference Board в июне упал до 98,7 пункта по сравнению с пересмотренными 103,2 пункта месяцем ранее. Изначально сообщалось, что майское значение индекса составило 106,4 пункта. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя в июне до 100,4 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

На нефтяном рынке цены продолжают подъем. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $116,88 за баррель (+1,6% и +1,7% в понедельник), августовская цена WTI - $110,7 за баррель (+1% и +1,8% накануне).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Ижстали" (MOEX: IGST) (+12,8% и +6,8% "префы"), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+12,3%), VK (+7%), HeadHunter (MOEX: HHRU) (+5,3%), EMC (MOEX: GEMC) (+5,1%), акции ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+5,1%), акции ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+4,5%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+4,5%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (+4,3%), Fix Price (MOEX: FIXP) (+3,9%).

Подешевели акции Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-8,1%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-7%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (-3,7%), акции ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-3,6%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-3,4%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-3,2%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (-3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 43,64 млрд рублей (из них 11,91 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 7,68 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,51 млрд рублей на акции "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1,5%)).