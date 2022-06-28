Рубль во вторник обновил семилетние максимумы к доллару и евро на фоне дорогой нефти и налоговых выплат

Москва. 28 июня. Доллар США и евро существенно подешевели на "Московской бирже" по итогам торгов во вторник, рубль уверенно вырос к бивалютной корзине на фоне дорогой нефти и остаточного спроса на рублевую ликвидность под последние налоговые перечисления месяца в бюджет.

Курс доллара США составил 51,8 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,59 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар опустился ниже 52 руб./$1 впервые с 28 мая 2015 года. Евро стоил 54,55 руб./EUR1, подешевев на 1,75 рубля. Евро опустился ниже 55 руб./EUR1 впервые с 26 мая 2015 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,69 рубля - до 53,04 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно вырос к доллару и евро по итогам торгов вторника, обновив семилетние максимумы в обеих парах, в последний день пика налоговых выплат июня и на фоне дорогой нефти. Накануне в бюджет были перечислены НДС, НДПИ и акцизы, во вторник - налог на прибыль. Поддержку рублю также оказывает отсутствие новых серьезных санкций относительно экспорта российских энергоресурсов со стороны G7 по итогам состоявшегося в Германии трехдневного саммита.

Лидеры стран G7 на саммите в Баварии договорились лишь изучить возможность введения полного запрета на услуги по перевозке сырой нефти и нефтепродуктов из России, пока их не станут продавать по цене, согласованной международным сообществом. Об этом было сказано в совместном коммюнике стран G7.

В документе подчеркивается, что в процессе изучения такого варианта мер, страны G7 также рассмотрят механизмы смягчения последствий от ограничительных мер, чтобы гарантировать, что "наиболее уязвимые и пострадавшие страны сохранят доступ к энергетическим рынкам, в том числе из России".

В заявлении отмечается, что G7 призывает страны, которые придерживаются тех же позиций, присоединиться к соответствующим мерам.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рост цен на энергию, спровоцированный военной операцией РФ на Украине, породил ряд международных инициатив по снижению расходов потребителей, которые теперь предстоит конкретизировать.

"Первый механизм, который рассматривается, - это установление потолка цен на российскую нефть. Такой механизм сегодня не существует. Размышления о нем начались. Я это поддерживаю. Это хорошая идея", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G7 в ФРГ во вторник. "Но есть техническая сложность в том, что российская нефть не поступает по единственной трубе. Она продается в разные страны. И есть сырая нефть, и нефть переработанная. Ряд стран ее перерабатывает", - пояснил президент. "Чтобы эта инициатива сработала, надо максимально расширить альянс покупателей..., которые будут на это согласны, установят потолок цен и добьются его эффективности", - заявил Макрон.

По его словам, на основе состоявшихся политических дискуссий на саммите G7 должна начаться техническая работа.

"Можно ли, выйдя с саммита G7, нажать кнопку и заявить, что потолок цен установлен? Нет. Это неправда, потому что технический механизм не существует", - сказал президент Франции, добавив, что над ним еще предстоит работа. Вторая задача, по его словам, заключается в том, чтобы то же самое проделать с российским газом. "Это проще. Он поступает по газопроводу. А возможности России перейти на сжиженный газ очень слабые. Я это также очень поддерживаю", - заявил президент Франции.

Под новые санкции США, связанные с действиями РФ на Украине, подпали почти 60 человек и несколько десятков компаний, в том числе "Ростех" и "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (ОАК), сообщается на сайте Минфина США во вторник. В свою очередь Госдеп США одновременно с Минфином ввел санкции против еще 45 юридических и 29 физических лиц.

Среди подпавших под новые санкции оказались журналистка и телеведущая Тина Канделаки и бывший министр обороны Анатолий Сердюков, а также его дети Сергей и Наталья и его жена Евгения Васильева.

Кроме того, США вводят запрет на импорт золота из России, говорится в сообщении американского Минфина. Ограничения начинают действовать с 28 июня, но не распространяются на ранее вывезенное из России золото.

Пропущенная выплата купона по евробондам РФ представляет собой дефолт по определению международного рейтингового агентства Moody''s. "27 июня держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по двум еврооблигациям на сумму $100 млн к моменту истечения 30-дневного льготного периода, что мы считаем событием дефолта согласно нашему определению", - говорится в сообщении агентства. В нем отмечается также вероятность дальнейших дефолтов по купонным выплатам, которые предстоят в будущем.

"Указом президента России от 22 июня введен порядок выплаты внешнего долга в рублях. Мы придерживались мнения, что, вероятно, будем рассматривать платежи в рублях как дефолт по облигациям, которые не допускают такого изменения валюты в соответствии с договорными условиями", - сообщается в отчете Moody''s.

Как сообщалось, в понедельник истек 30-дневный льготный период, в течение которого РФ должна была решить вопрос с выплатой купонных платежей по выпускам "Россия-2026" и "Россия-2036". При этом российский Минфин заявил, что инвесторы не получили платежи по суверенным евробондам РФ из-за действий третьих лиц, что прямо не предусмотрено в эмиссионной документации как событие дефолта.

Выплаты по этим выпускам еврооблигаций приходились на 27 мая. Но 25 мая истекал срок действия лицензии OFAC, которая разрешала транзакции, необходимые для получения платежей по ценным бумагам РФ, а американский Минфин заранее сообщил, что продлевать ее не будет.

Российский Минфин 20 мая, за неделю до предполагаемой даты выплат, перечислил средства платежному агенту по этим выпускам - НРД - и заявил, что выполнил обязательства по обслуживанию долговых бумаг в соответствии с эмиссионной документацией. НРД, выступающий платежным агентом, сообщал, что полученные депозитарием выплаты по евробондам переданы депонентам. Однако, эти средства "застряли" в Euroclear и до держателей так и не дошли.

Минфин в своем сообщении в понедельник вновь подчеркнул, что обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг были исполнены в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций.

Валютную выручку, которую российские экспортеры накопили, но не успели реализовать до момента отмены ее обязательной продажи, компании могут сохранить, разъяснил ЦБ РФ. Соответствующий документ датирован 27 июня и размещен на сайте регулятора.

Требование об обязательной продаже экспортерами 80% валютной выручки было введено 28 февраля указом президента РФ, в мае планку опустили до 50%, а с 10 июня норматив был обнулен.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Виктор Григорьев, во вторник курс пары "доллар-рубль" опустился ниже 52 руб./$1 впервые с мая 2015 года, укреплению рубля продолжал способствовать фактор налогового периода, в рамках которого компании-экспортеры продают валютную выручку для уплаты налогов. "Умеренный позитив для рубля также связан с восстановительным ростом нефтяных котировок на этой неделе. Тем не менее сегодня после уплаты налога на прибыль текущий налоговый период окончательно завершится. На этом фоне рубль в ближайшие дни может ослабиться в рамках коррекции. Впрочем, спрос на валюту пока остается пониженным, и у курса пары "доллар-рубль" остается потенциал в дальнейшем обновить очередные минимумы за более чем семь лет", - говорит Григорьев.

"Рубль во вторник демонстрирует активное укрепление. В результате доллар и евро обновили семилетние минимумы. (. . .) Нефть продолжает активно дорожать, реагируя на новость о планах G7 рассмотреть вариант запрета доставки российской нефти по морю, если цена на ее закупку была не согласована с инициаторами санкций. Таким образом, новые антироссийские меры пока играют в пользу рублевых активов, разгоняя сырьевые котировки вверх. Кроме того, на российском рынке сохраняется дисбаланс спроса и предложения инвалюты, что способствует планомерному укреплению рубля. Пока не наблюдается каких-либо факторов, способных существенно изменить эту ситуацию за счет увеличения покупок инвалюты или сокращения продаж", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть продолжают расти в ходе торгов во вторник на опасениях нехватки предложения топлива на мировом рынке. Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подорожали на 1,61% - до $116,94 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 1,09% - до $110,76 за баррель.

Накануне цена Brent выросла на 1,7%, а WTI подорожала на 1,8%.

Как сообщалось, президент Франции Макрон в ходе саммита G7 в Германии сказал президенту США Джо Байдену, что текущий уровень нефтедобычи в ОАЭ и Саудовской Аравии находится почти на максимуме. Макрон сослался на разговор с главой ОАЭ Мохаммедом бин Заедом аль-Нахайяном.

Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи подтвердил слова Макрона, сказав, что страна близка к максимальной добыче исходя из квоты в 3,168 млн баррелей в сутки.

Ранее считалось, что именно ОАЭ и Саудовская Аравия могут увеличить добычу в случае необходимости. Остальные страны ОПЕК испытывают трудности с повышением производства нефти до целевых уровней.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 29 июня на 39,42 копейки, до 52,9699 руб./$1, и уменьшил курс евро на 16,49 копейки, до 55,8886 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 39,72 копейки по отношению к понедельнику и составил 52,9146 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 55,08 копейки и составил 52,7885 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 800,853 млн, из которых $1 млрд 282,471 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 518,382 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 16,87 копейки, до 55,9583 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 25,77 копейки, до 55,781 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 201,289 млн, из которых EUR324,201 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR877,088 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 28 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 838,4 млрд рублей (при лимите 2 трлн 340 млрд рублей и спросе 1 трлн 838,4 млрд рублей) в среднем по ставке 9,31% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 21 июня, банки разместили 1 трлн 610 млрд рублей (при лимите 1 трлн 610 млрд рублей и спросе 2 трлн 94,4 млрд рублей) в среднем по ставке 9,21% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно немного опустились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась 5 базисных пунктов (б.п.) - до 9,27% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 9,48% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 1 б.п. - до 9,67% годовых, ставка на срок 3 месяца отступила на 4 б.п. - до 9,7% годовых, ставка на срок 6 месяцев упала на 7 б.п. - также до 9,7% годовых.