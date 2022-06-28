Покупка "префов" Сбербанка - привлекательное вложение на горизонте года - "Солид Брокер"

Покупка привилегированных акций Сбербанка с целевой ценой 250 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев предполагает потенциал доходности 87%, отмечается в комментарии "Солид Брокер".

"Сбербанк, по словам Германа Грефа, прошёл самый сложный период в истории и выходит на траекторию устойчивого роста. Предположительно, банк сейчас торгуется меньше чем в половину капитала, что при возобновлении роста прибыли является хорошей возможностью удвоить свой капитал, вложенный в его акции", - пишут аналитики инвесткомпании.

Эксперты "Солид Брокер" указывают на положительные факторы инвестиционной идеи:

- Крупнейший системообразующий банк.

- Снижение ключевой ставки ЦБ РФ.

- Рост кредитного портфеля несмотря на санкции и экономическую обстановку.

- Предположительно формирование резервов на меньшем уровне, чем в 2020 году.

- Позитивные комментарии менеджмента на ПМЭФ 2022.

- Предположительная оценка капитализации в половину капитала.

- Устойчивость банка в прошлые кризисы и наилучшая форма перед текущим кризисом.

Отмечают аналитики также негативные факторы и риски:

- Отсутствие высоких дивидендов в течение следующих двух лет.

- Риски второй волны падения экономики и проблем у заёмщиков.

- Потенциальный выход иностранцев из акций (а также конвертация ADR в акции), что может оказать давление на котировки.

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