"Финам" понизил рекомендацию для акций Гонконгской биржи до "держать"

"Финам" понизил рекомендацию для акций Гонконгской биржи с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне HKD 378,4 на конец 2022г, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Мы положительно оцениваем долгосрочные перспективы Гонконгской биржи. Рассчитываем, что китайские акции благодаря своей дешевизне, а также ожиданиям сохранения высоких темпов роста экономики КНР и мягкой ДКП в стране будут оставаться привлекательными для международных инвесторов. И биржа, позволяющая иностранцам совершать операции с акциями компаний КНР, торгующимися как в Гонконге, так и на биржах материкового Китая, продолжит выигрывать от этого. В то же время после существенного удорожания в последние недели акции Гонконгской биржи, на наш взгляд, исчерпали потенциал роста и сейчас выглядят справедливо оцененными", - отмечает аналитик Игорь Додонов.

"Мы понижаем рекомендацию по акциям Hong Kong Exchanges and Clearing до "держать" с "покупать" и подтверждаем целевую цену на конец 2022г на уровне HKD 378,4, - указывает эксперт. - С момента нашей прошлой рекомендации в конце апреля 2022г цена акций HKEX выросла на 24%, и данные бумаги, на наш взгляд, сейчас выглядят справедливо оцененными".

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