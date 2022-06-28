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28 июня 2022 года 16:36

"Финам" повысил рекомендацию для акций Entergy до "покупать"

"Финам" повысил рекомендацию для акций Entergy с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне $135 за штуку на апрель 2023г, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Акции коммунальной компании Entergy потеряли более 11% с пиков середины апреля текущего года, и сейчас у инвесторов появилась возможность для их покупки. Являясь представителем защитного сектора, Entergy олицетворяет неплохой вариант для портфелей в период высокой волатильности рынков. Кроме того, компания предлагает хорошую дивидендную доходность 3,8%, а также может стать бенефициаром бурного экономического роста в штате Техас. Мы сохраняем целевую цену акций компании на уровне $135 и повышаем рекомендацию с "держать" до "покупать" на апрель 2023г. Потенциал - 20,58% без учета дивидендов", - пишет аналитик Александр Ковалев.

Entergy - американский коммунальный холдинг, занимающийся передачей, распределением и сбытом э/э и газа.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-ENTERGY-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ


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