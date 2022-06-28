"Фридом Финанс" понизил целевую цену акций Nike до $150

"Фридом Финанс" понизил целевую цену акций Nike Inc. до $150 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Мы неоднозначно оцениваем результаты Nike за IV квартал финансового года. Сокращение продаж и чистой прибыли из-за локдауна в КНР было ожидаемым. Умеренно позитивные прогнозы роста прибыли и увеличение buy back дают повод для оптимизма. В то же время логистические сбои и затруднения в работе бизнеса в Китае, по нашему мнению, сохранятся в ближайших кварталах. Кроме того, для решения проблемы затоваривания складов компании придется проводить уценку своей продукции. Вследствие этого валовая рентабельность бизнеса в Юго-Восточной Азии останется низкой. Кроме того, мы не исключаем ослабление спроса на товары компании в ключевом для нее регионе Северная Америка. Рост офлайн- и онлайн-продаж двухзначными темпами поддержит маржу Nike. Тем не менее с учетом всех вышеперечисленных факторов мы снижаем целевую цену по акции Nike Inc. до $150", - пишут эксперты "Фридом Финанс".

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