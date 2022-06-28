Акции Газпром нефти могут подорожать на 11,5% от текущих уровней - "Русс-Инвест"

Акции "Газпром нефти" могут подорожать на 11,5% от текущих уровней, полагает старший аналитик инвестиционной компании "Русс-Инвест" Роман Блинов.

"Новость о том, что акционеры "Газпром нефти" на годовом собрании акционеров одобрили финальные дивиденды за 2021г в размере 16 рублей на обыкновенную акцию, пока не стало драйвером для акций эмитента. С учетом 40 руб., выплаченных по результатам девяти месяцев за 2021г, общий размер дивидендов за 2021г составит 56 руб. на акцию", - отмечает эксперт.

При всей летней вялой торговле акциями в фондовой секции Московской Биржи, аналитик уверен, что перспективы возврата акций "Газпром нефти" к уровням 450-475 рублей за штуку есть. Основными драйверами роста капитализации компании, на взгляд Блинова, могут выступить устойчивые цены на сырьё, которые пока на подвержены избыточной волатильности, а также внутренний спрос на акции эмитента.

"Мы склонны считать, что рост стоимости сырья возможен после празднования Дня Независимости Америки, поэтому с перспективой до конца текущего года и в рамках второго полугодия есть смысл рассчитывать на дальнейший рост стоимости акций "Газпром нефти". По нашим соображениям, к концу III квартала рост стоимости сырья может ускориться, и в условиях приближения зимы стоимость нефти может преодолеть уровни в $135-140/барр.", - прогнозирует аналитик.

По мнению эксперта, существенной угрозы формирования второй волны падения российского фондового рынка в данный момент не наблюдается: и в среднесрочной, и краткосрочной перспективе есть шансы на восстановление растущей динамики акций эмитента.

"Выход акций эмитента к уровням диапазона 475-500 рублей за штуку ещё состоится, а это значит, что от текущих уровней в 420 рублей акции могут подорожать на 11,5% при движении к уровню в 475 рублей. Выход стоимости одной акции эмитента к уровню в 500 рублей сулит его акционерам доход свыше 15%.В диапазоне от 400 до 410 рублей есть место для формирования позиций по акциям эмитента, кроме того, есть место для покупки и по текущим уровням с целями не ниже 475 рублей. Уровень защитного закрытия позиций при покупке акций "Газпром нефти" по текущим уровням необходимо размещать на отметках в диапазоне от 400 до 390 рублей", - указывает Блинов.

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