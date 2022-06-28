"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги TCS Group с целью 2299 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги TCS Group с целью 2299 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 31%, стоп-приказ: 1566 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Текущая мультипликаторная оценка бизнеса находится на исторически низком значении, подчеркивают аналитики. Учитывая перспективу бизнеса, они считают, что идея покупки с этих уровней может быть как краткосрочной, так и долгосрочной.

"С технической точки зрения бумага демонстрирует разворотные сигналы после выхода из нисходящего тренда. При объеме позиции на 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 1566 руб. риск на портфель составит 0,54%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,9", - указывают эксперты "Финама".

TCS Group Holding PLC является материнской компанией группы компаний под брендом "Тинькофф". Банк "Тинькофф" специализируется на розничных банковских услугах для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий и брокерских услугах.

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