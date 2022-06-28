BCS Express снизил рекомендацию для акций Zendesk до "держать"

Аналитики BCS Express понизили рекомендацию для акций Zendesk Inc. с "покупать" до "держать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Совет директоров Zendesk одобрил предложение о выкупе компании за $10,2 млрд группой инвесторов - Permira и Hellman & Friedman LLC, отмечают эксперты. Оплата акций в случае одобрения акционерами будет осуществлена денежными средствами, за каждую бумагу акционеры получат $77,5 (+34% к цене закрытия 23.06.2022 года). Сделку планируют закрыть в четвертом квартале текущего года.

"Низкий уровень мультипликатора по сделке и наличие активист-инвестора создают риски для M&A. Текущая стоимость сделки предполагает рыночный мультипликатор EV/S 6,0х, что на 30% ниже, чем среднее значение мультипликатора за 3 года. Напомним, в ноябре 2021 года активист-инвестор Jana Partners раскрыл долю в Zendesk в размере 3%, по нашим оценкам, цена покупки акций Zendesk могла составить примерно $100, что на 30% выше цены выкупа. Убыток по сделке может выступить фактором голосовать против сделки со стороны Jana Partners. Учитывая объявленную сделку, мы меняем рекомендацию с "покупать" на "держать". Дальнейшая динамика цены акций будет зависеть от результатов голосования акционеров (дата не определена)", - указывают в BCS Express.

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