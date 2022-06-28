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28 июня 2022 года 11:33

Рынок акций РФ утром просел к 2400п по индексу МосБиржи, растут финкомпании и девелоперы

Москва. 28 июня. Рынок акций РФ утром во вторник скорректировался вниз на фоне новых антироссийских санкций Запада, индекс МосБиржи опустился к рубежу 2400 пунктов, несмотря на выросшую нефть (Brent поднялась в район $117 за баррель); лучше рынка выглядят растущие бумаги финансовых компаний и девелоперов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2403,97 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1424,13 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,2%.

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "Московской биржи" (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,1% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%).

Подорожали расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+4,9%), акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,9%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +0,2% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%).

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в понедельник объявил, что страна вводит новые санкции против России, под них подпадут шесть физических и 46 юридических лиц, связанных с оборонным сектором РФ, сообщается на сайте канадского правительства.

Трюдо заявил, что Канада примет дополнительные меры по запрету экспорта некоторых передовых технологий, которые могли бы "улучшить внутренний оборонный производственный потенциал России", в том числе квантовых компьютеров и передового производственного оборудования. Кроме того, власти Канады напоминают в заявлении, что совместно с США, Великобританией и Японией решили ввести запрет на импорт некоторых товаров из золота из России.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник можно назвать нейтральным. Нефть дорожает, но азиатские рынки торгуются неуверенно. Главной новостью начала недели можно считать санкционную тематику. Страны G7 обсудили очередные меры ограничений для РФ. В первую очередь речь идет о запрете экспорта российского золота. Американский Минфин первым объявил о запрете поставок в США. Также участники саммита обсудили вопрос потолка цен на российские поставки нефти, но пока механизм реализации данной меры остается неясным.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, вторник будет скуден на макроновости, возможны заявления отдельных представителей ФРС и ЕЦБ. За счет роста на товарных рынках ожидается положительная динамика на площадках развивающихся стран, в то время как развитые рынки могут поддаться коррекционному снижению.

Российский фондовый рынок в начале недели смог подрасти, несмотря на очередной рост санкционных рисков. После закрепления индекса МосБиржи выше отметки 2400 пунктов рост может продолжиться вплоть до 2500 пунктов. При этом лучше рынка по-прежнему могут быть бумаги финансового сектора, а в аутсайдерах - золотодобытчики из-за возможного запрета импорта российского золота в страны G7.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, так называемый "дефолт России по внешним обязательствам" уже заложен в цены акций. Агентство Bloomberg заявило о дефолте России при том, что страна аккуратно производит платежи. Получается, что это дефолт Запада перед Россией, который сделал все, чтобы деньги не дошли до держателей бондов (руками Euroclear).

Новость о том, что ЕС планирует ввести санкции против российского золота, вызвала снижение акций золотодобывающих компаний, а выход хорошей отчетности ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) за 2021 год подогрел рост котировок акций девелопера. Аргентина и Иран подали заявки на вступление в "БРИКС", и это важно, потому что повысит устойчивость новой международной валюты, которую запустят в обращение страны альянса, полагает аналитик.

Индекс МосБиржи пока продолжает колебания в боковом диапазоне, а индекс РТС вплотную подошел к широкой зоне сопротивления 1430-1550 пунктов, и в ближайшие дни можно ожидать или боковика, или даже коррекции индекса РТС вниз, считает Верников.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, цены на нефть растут на фоне слухов о том, что крупнейшие добытчики из Персидского залива скоро исчерпают свой потенциал для роста добычи. Беспорядки в Ливии и Эквадоре усиливают повышательное давление на цены в условиях сильного спроса.

Фьючерсы на Brent отскочили выше $115 за баррель и демонстрируют готовность идти дальше вверх. Проблемы с предложением на фоне усиливающегося санкционного давления на Россию стимулируют инвесторов наращивать длинные позиции. Но про обновление июньских максимумов речи пока не идет, поскольку угрозы для мировой экономики из-за повышения процентных ставок могут в любой момент вернуться в повестку и охладить сантимент.

По сообщению Reuters, Саудовская Аравия и ОАЭ близки к предельному уровню добычи. Несмотря на то, что номинальные резервные мощности стран составляют около 2,5 млн б/с, фактически в ближайшее время в работу может включиться в лучшем случае несколько сотен тысяч баррелей. Президент Франции Макрон в кулуарах встречи G7 заявил, что добыча в ОАЭ уже почти на пике, а Саудовская Аравия может добавить на рынок всего 150 тыс. б/с.

Слухи о том, что страны ОПЕК+ исчерпали потенциал для увеличения производства, подогревают нефтяные цены. На этой неделе альянс вновь соберется, чтобы обсудить ситуацию на рынке и согласовать квоты на добычу в августе. Квота альянса может вырасти на 648 тыс. б/с. Если фактическое решение будет отличаться от консенсуса, то котировки могут отреагировать соответствующим образом.

Ливийская нефтяная госкомпания NOC сообщает, что она на грани остановки части добычи из-за блокировки протестующими экспортных терминалов в заливе Сирт. Потери могут составить около 630 тыс. б/с. Ранее в мае добыча в стране упала с 1,2 млн б/с до 770 тыс. б/с (оценка Platts), а за июнь производство может сократиться до 600 тыс. б/с.

Страны G7 пока не достигли согласия по возможному лимитированию закупочных цен на российскую нефть. Переговоры все еще ведутся, но многие вопросы остаются без ответа. Чтобы мера была эффективной, необходимо участие всех стран ЕС, а также Китая и Индии, которые вряд ли присоединятся к этой инициативе. В противном случае мера будет формальной, поскольку страны G7 уже почти не покупают нефть из России. Китай и Индия вряд ли присоединятся к решению по политическим причинам. Консенсуса в ЕС тоже будет сложно добиться, поскольку это означает риски для стран, которые зависят от трубопроводного импорта, отмечает Галактионов.

В США накануне индексы акций снизились на 0,2-0,7% после активного роста на минувшей неделе за счет сигналов ослабления экономического роста и замедления инфляционного давления в США, охладивших ожидания по поводу ужесточения денежно-кредитной политики.

Экономисты банка Citigroup понизили прогноз для значения фондового индекса S&P 500 на конец текущего года на 500 пунктов, до 4200 пунктов, из-за упрямо высокой инфляции и агрессивной политики Федрезерва. Экономисты банка полагают, что вероятность глобальной рецессии составляет в настоящий момент порядка 50%, причем начаться она может в середине 2023 года.

Во вторник в Азии преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,4-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,4%).

На нефтяном рынке на европейской сессии во вторник цены замедлили рост, цена Brent на $1,55 превышает уровень, отмечавшийся при закрытии торгов акциями на "Мосбирже" накануне. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $116,31 за баррель (+1,1% и +1,7% в понедельник), августовская цена WTI - $110,84 за баррель (+1,2% и +1,8% накануне).

Рынок по-прежнему обеспокоен перспективами сокращения предложения энергоресурсов. В понедельник СМИ сообщали, что поставки нефти из Ливии могут продолжить сокращаться из-за ухудшающегося политического кризиса в стране, а нефтедобыча в Эквадоре может оказаться под угрозой из-за антиправительственных протестов.

Между тем перспективы увеличения поставок из ключевых нефтедобывающих стран, ОАЭ и Саудовской Аравии, остаются ограниченными. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе саммита G7 в Германии сообщил президенту США Джо Байдену, что текущий уровень нефтедобычи в ОАЭ и Саудовской Аравии находится почти на максимуме. Макрон сослался на разговор с главой ОАЭ Мохаммедом бин Заедом аль-Нахайяном.

Теперь рынок сосредоточит свое внимание на встрече представителей ОПЕК+, которая состоится в четверг. Как ожидается, страны альянса продолжат придерживаться прежнего плана увеличения добычи.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (-2,9%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-2,9%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-2,6%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-2,6%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (-2,4%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-1,9%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (-1,9%).

Лидерами роста выступили акции "Ижстали" (MOEX: IGST) (+10,8% и +9,2% "префы"), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+8,5%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+7,5%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+5,8% и +7,9% "префы"), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+4,7%), MDMG (MOEX: MDMG) (+4,3%), акции "Иркута" (MOEX: IRKT) (+4,3%), расписки VK (MOEX: VKCO) (+4,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 10,09 млрд рублей (из них 2,37 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,9 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,55 млрд рублей на акции "Группы компаний ПИК").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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