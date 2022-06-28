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28 июня 2022 года 12:06
Фондовому рынку РФ нужны новые триггеры - "Русс-Инвест"
Российскому фондовому рынку нужны новые триггеры для направленного движения, говорится в комментарии старшего аналитика инвестиционной компании "Русс-Инвест" Романа Блинова. "Российский рынок акций находится в состоянии поиска новых триггеров и уже подошел к уровням, от которых или снова идти вниз или принимать на себя смелость к рывку наверх. Но все будет происходить неспешно. Индекс Мосбиржи "топчется" у отметки в 2400-2425 пунктов, а его "визави" валютный индекс РТС никак не решится на "штурм" уровня в 1450 пунктов. Этот почти не удивительно. Прорывных новостей пока рынок не увидел, кто-то из российских эмитентов платит своим акционерам обещанные дивиденды, кто-то нет, рынок снова сбавляет свои обороты и ликвидность. Судя по всему все ждут", - отмечает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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