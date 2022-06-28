Возможно постепенное ослабление рубля до 54 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Возможно постепенное ослабление курса рубля до уровня 54 руб./$1 после окончания июньского налогового периода, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"Фактор налогового периода, в рамках которого компании-экспортеры продают валюту для уплаты налогов, продолжает поддерживать рубль, а текущий новостной фон не оказывает существенного влияния на национальную валюту. В первой половине торгов вторника рубль может продолжить укрепляться. Впрочем, после уплаты налога на прибыль во вторник текущий налоговый период будет завершен, что может поддержать постепенный рост курса пары USD/RUB к 54 руб./$1", - указывают эксперты.

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