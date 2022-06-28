Доходности ОФЗ, вероятно, продолжат снижение на торгах во вторник-среду - Sber CIB

Доходности рублевых гособлигаций, вероятно, продолжат снижение на торгах во вторник и среду, полагают аналитики Sber CIB.

"Доходности ОФЗ в понедельник снизились еще на 5-15 б. п., а некоторые из них достигли отметки 8,5%. Рынок продолжил отыгрывать снижение потребительских цен в России, а также укрепление рубля. Во вторник-среду такая динамика может сохраниться, поскольку участники рынка, судя по всему, рассчитывают на отрицательные темпы роста цен на последней отчетной неделе (как обычно, новые данные по инфляции будут опубликованы в среду вечером)", - отмечают в инвестбанке.

Текущие причины роста цен на нефть - перебои в добыче нефти в Эквадоре и Ливии, также появились сообщения о том, что уровень нефтедобычи в ОАЭ близок к максимальному, а Саудовская Аравия может нарастить добычу лишь на 0,15 млн баррелей в сутки, отмечают эксперты в комментарии. Котировки нефти марки Brent, скорее всего, продолжат стремиться к $118 за баррель, полагают они.

"Вероятно, многие участники валютного рынка считают текущие уровни привлекательными для покупки валюты ввиду комментариев властей о переоцененности рубля. По нашему мнению, рубль во вторник, скорее всего, продолжит торговаться вблизи уровней понедельника, хотя налоговые выплаты экспортеров продолжатся. В то же время в течение дня, как и накануне, могут заметно снизиться котировки сентябрьских фьючерсов на пары USD/RUB и EUR/RUB, которые в понедельник потеряли 2,5-2,6%", - пишут аналитики Sber CIB.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.