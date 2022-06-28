Котировки нефти обладают потенциалом роста выше $118-120/барр. в ближайшее время - ПСБ

Котировки нефти обладают потенциалом роста выше $118-120 за баррель в ближайшее время в случае отсутствия сильного ухудшения настроений на мировых рынках, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Головинова.

"Стоимость фьючерса на нефть марки Brent во вторник утром приблизилась к уровню $117 за баррель, продолжая отыгрывать опасения сокращения поставок из-за беспорядков в Ливии и Эквадоре. Дополнительным фактором поддержки выступают новости о том, что только ОАЭ и Саудовская Аравия способны нарастить добычу среди всех членов ОПЕК, однако они уже близки к ограничениям собственных квот в рамках соглашения. В случае отсутствия сильного ухудшения настроений на мировых рынках котировки нефти марки Brent могут продолжить свой рост, и тогда цены преодолеют $118-120 за баррель в ближайшее время", - пишет эксперт.

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