Рубль, скорее всего, проведет торги во вторник в диапазоне 53-55 руб./$1 - ПСБ

Рубль, скорее всего, проведет торговую сессию во вторник в диапазоне 53-55 руб./$1, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Владимира Соловьева.

"Стабилизация основных валютных пар на российском рынке указывает на стремление сформировать базу для отскока - хотя принципиально условия не изменились, но рубль все-таки выглядит уже очень крепким, сдерживая экспортеров. Мы полагаем, что доллар во вторник останется в зоне 53-55 руб./$1. Риски ухода американской валюты ниже 50-52 руб./$1 чуть ослабли, но сохраняются ввиду сильных триггеров для разворота тренда", - указывает эксперт.

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