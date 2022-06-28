Индекс Мосбиржи начнет торги вторника в диапазоне 2410-2440п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник с незначительного отклонения или повышения не более 1%, в диапазоне 2410-2440 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Индекс Мосбиржи способен умеренно повыситься под влиянием утреннего роста стоимости нефтяных фьючерсов, а позднее вероятен его переход в состояние консолидации около уровня открытия. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2400, 2380 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2450, 2470 пунктов", - указывает эксперт.

Также Манжос отмечает, что во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать внешнеполитические новости на тему вероятного ужесточения режима санкций. Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики во вторник не ожидается.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.