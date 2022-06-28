Рубль может продолжить текущее укрепление до 50 руб./$1 - BCS Express

Курс рубля может продолжить текущее укрепление вплоть до уровня 50 руб./$1, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Валютная пара USD/RUB в моменте демонстрировала в понедельник небольшой скачок, но к концу торгов весь рост был нивелирован. По всей видимости, спекулянты сочли новости про дефолт хорошим поводом, чтобы увеличить длинные позиции по инструменту, но на фоне пика по налоговым платежам экспортеров растущее движение не смогло получить развитие. Сложившаяся тенденция к снижению инструмента может продолжиться, краткосрочной целью может выступить уровень 50 руб./$1", - отмечает аналитик инвестиционной компании в комментарии.

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