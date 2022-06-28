Возможно продолжение позитива на рынке акций РФ в ближайшее время - BCS Express

Возможно продолжение позитива на российском рынке акций в ближайшее время, полагает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Возросшие санкционные риски в начале недели не смутили инвесторов, которые продолжали покупать российские акции. Фондовый рынок большую часть сессии в понедельник торговался в уверенном плюсе. Это хороший признак, который позволяет рассчитывать на продолжение позитивной тенденции, - пишет аналитик инвесткомпании. - Индекс Мосбиржи обновил месячный максимум, движение к зоне сопротивления 2460-2500 пунктов продолжается. Предвосхищая возможный пробой зоны 2460-2500 рублей, инвесторы могут становится все более уверенными в своих покупках, ожидая выхода из консолидации и развития полноценного восстановительного движения. При этом для пробоя желательно наличие катализатора, поскольку такие рубежи требуют высокой уверенности рынка в дальнейшем росте. Возможно, ГОСА Сбербанка и "Газпрома" на этой неделе дадут инвесторам повод для оптимизма. Совокупная доля этих компаний в индексе составляет 28,3%, так что они вполне могут стать локомотивами для главного рыночного индикатора".

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