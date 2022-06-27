Цены большинства выпусков евробондов РФ в понедельник выросли, инвесторов не испугал "псевдодефолт" России

Москва. 27 июня. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали умеренный рост благодаря высоким ценам на нефть и газ, а также сильному торговому сальдо; инвесторов не испугал "псевдодефолт" России, поскольку платежи по двум выпускам евробондов не прошли из-за действий третьих лиц, а не по вине эмитента. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, снизились в цене под давлением ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, что, в свою очередь, может вогнать экономику США в рецессию.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 52 базисных пункта, до 26,62% от номинала (их доходность снизилась на 42 базисных пункта - до 22,7% годовых), самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году подорожали на 841 базисный пункт, до 27,1% от номинала (их доходность снизилась на 840 базисных пунктов - до 19,85% годовых). Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2047 году снизились в цене на 24 базисных пункта, до 29,58% от номинала (их доходность выросла на 15 базисных пунктов, до 20,1% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 10 базисных пунктов).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 16 базисных пунктов - до 18,99% от номинала (их доходность снизилась на 32 базисных пункта - до 61,54% годовых), бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 29 базисных пунктов, до 19,68% от номинала (их доходность снизилась на 47 базисных пунктов, до 47,76% годовых), с погашением в 2029 году - на 59 базисных пунктов, до 20,11% от номинала (их доходность снизилась на 77 базисных пунктов - до 37,83% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2030 году подорожали за день на 287 базисных пунктов, до 27,18% от номинала (их доходность снизилась на 29,4 процентного пункта, до 160,7% годовых). При этом самый "короткий" выпуск с погашением в 2023 году потерял в цене 210 базисных пунктов, подешевев до 25,95% от номинала (его доходность выросла на 12,1 процентного пункта - до 161,13% годовых).

Инвесторы не получили платежи по двум выпускам суверенных евробондов РФ из-за действий третьих лиц, что прямо не предусмотрено в эмиссионной документации как событие дефолта, заявил российский Минфин. В понедельник истек 30-дневный льготный период, в течение которого РФ должна была решить вопрос с выплатой купонных платежей по выпускам "Россия-2026" и "Россия-2036". Вместе с тем агентство Bloomberg объявило, что Россия оказалась в состоянии дефолта, поскольку иностранные инвесторы не получили соответствующие платежи.

Выплаты по этим выпускам еврооблигаций приходились на 27 мая. Но 25 мая истекал срок действия лицензии OFAC, которая разрешала транзакции, необходимые для получения платежей по ценным бумагам РФ, а американский Минфин заранее сообщил, что продлевать ее не будет. Российский Минфин 20 мая, за неделю до предполагаемой даты выплат, перечислил средства платежному агенту по этим выпускам - НРД - и заявил, что выполнил обязательства по обслуживанию долговых бумаг в соответствии с эмиссионной документацией. НРД, выступающий платежным агентом, сообщал, что полученные депозитарием выплаты по евробондам переданы депонентам. Однако эти средства "застряли" в Euroclear и до держателей так и не дошли.

Минфин в своем сообщении в понедельник вновь подчеркнул, что обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг были исполнены в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций.

"Тем не менее, международные расчетно-клиринговые системы, получив средства в полном объеме заблаговременно, имея правовую (лицензия Управления по контролю над иностранными активами Минфина США истекла 25 мая) и финансовую возможность (средства получены своевременно 24 и 25 мая в отношении платежей в долларах США и евро соответственно) довести указанные средства до конечных получателей, не совершили для этого необходимые действия", - говорится в сообщении министерства. При этом все участники рынка заблаговременно знали об истечении срока действия указанной лицензии, но не предприняли действий для доведения средств до инвесторов, отмечает Минфин.

"Принимая во внимание, что действия иностранных финансовых посредников находятся вне контроля Минфина России, в случае неполучения от них выплат по еврооблигациям РФ инвесторам представляется целесообразным обращаться непосредственно в соответствующие финансовые институты", - говорится в сообщении.

Минфин РФ также обращает внимание на то, что в соответствии с эмиссионной документацией по этим выпускам событием дефолта является отсутствие платежа со стороны должника, однако платеж был произведен заблаговременно - 20 мая 2022 года. "В данном случае неполучение денег инвесторами произошло не в результате отсутствия платежа, а в силу действия третьих лиц, что прямо не предусмотрено в эмиссионной документации как событие дефолта и должно рассматриваться в рамках общих норм права, регулирующих условия выпуска, с учетом всех обстоятельств и добросовестности действий сторон", - говорится в заявлении.

В свою очередь доходность гособлигаций США растет, поскольку Федеральная резервная система поднимает процентные ставки в целях ограничения инфляции, что может со временем увеличить стоимость заимствований правительства до уровня выше, чем прогнозируется в настоящее время. Госрасходы на процентные платежи с октября, когда начался 2022 финансовый год, по май составили около $311 млрд, что почти на 30% превышает показатель за аналогичный период годом ранее, свидетельствуют данные министерства финансов страны. При этом в целом дефицит бюджета упал в 4,8 раза из-за сокращения других видов расходов и за счет роста налоговых поступлений.

Средняя процентная ставка по ликвидным госбумагам с фиксированной процентной ставкой имела тенденцию к снижению с середины 2019 года, но в этом году начала расти на фоне самой высокой инфляции за последние 40 лет. Некоторые аналитики говорят, что увеличение стоимости заимствований потенциально может отодвинуть на второй план расходы на другие приоритетные направления и привести к еще большему росту общего объема госдолга США, который, по прогнозам, достигнет самой высокой доли от ВВП в следующем десятилетии, согласно оценкам Бюджетного управления (CBO) Конгресса.

С марта Федрезерв повысил базовую процентную ставку уже трижды - с почти нулевого уровня до диапазона 1,5-1,75% годовых. Ожидается, что к концу текущего года она превысит 3% годовых. Доходность долгосрочных гособлигаций также выросла, в том числе 10-летних бондов - примерно до 3% с около 1,5% годовых в конце прошлого года.