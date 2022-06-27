.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль завершил торги понедельника слабыми изменениями к доллару и евро после основных налоговых выплат месяца
.
ГЛАВНОЕ
Росстат сохранил оценку роста ВВП РФ в 1-м квартале на уровне 3,5%
Росстат сохранил оценку роста ВВП РФ в 1-м квартале на уровне 3,5%. Объем ВВП составил 34,629 трлн руб. В большинстве отраслей экономики наблюдался рост производства
 
Самозанятым могут дать льготу при покупке жилья
В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Новыми нормами предлагается предоставить право получения имущественного налогового вычета самозанятым гражданам. То есть лицам, которые...
 
Режим КГН отменят с переходным периодом
Минфин предложил ввести переходный период для режима консолидированных групп налогоплательщиков (КГН) - эту форму организации холдингов планировалось ликвидировать с 2023 г. О планах ведомства установить временный трехлетний механизм распределения...
 
Россия не собирается снижать добычу нефти - глава Минэнерго
Россия не собирается снижать добычу нефти, сообщил в интервью "Российской газете" глава Минэнерго Николай Шульгинов. "Добычу снижать мы не собираемся. Нефть - наш товар, и пока он у нас есть, мы будем им торговать. Определенные шаги для...
 
27 июня 2022 года 19:40

Рубль завершил торги понедельника слабыми изменениями к доллару и евро после основных налоговых выплат месяца

Москва. 27 июня. Доллар США слегка понизился, евро, напротив, подрос на "Московской бирже" по итогам торгов понедельника, рубль слабо изменился к бивалютной корзине после завершения основных налоговых выплат июня.

Курс доллара США составил 53,39 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 56,3 руб./EUR1, подорожав на 22,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 9,3 копейки - до 54,7 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль закрыл первые торги новой недели небольшими разнонаправленными движениями к доллару и евро на фоне завершения основных налоговых выплат июня. В понедельник компании-экспортеры должны были перечислить в бюджет НДС, НДПИ и акцизы, во вторник - налог на прибыль.

В Кремле не согласны с утверждениями о наступлении в РФ дефолта по валютным долговым обязательствам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, утверждения о дефолте "в данном случае абсолютно неправомерны, потому что еще в мае в валюте необходимый платеж был совершен". Тот факт, что эти средства были удержаны и не доведены до получателей, - "это уже не наши проблемы", добавил он. "То есть в данном случае здесь никаких оснований называть эту ситуацию дефолтом нет", - сказал Песков.

27 июня истек 30-дневный льготный период, в течение которого РФ должна была решить вопрос с выплатой купонных платежей по выпускам "Россия-2026" и "Россия-2036". По данным агентства Bloomberg, иностранные инвесторы эти платежи так и не получили, а это означает, что Россия оказалась в состоянии дефолта.

Инвесторы не получили платежи по двум выпускам суверенных евробондов РФ из-за действий третьих лиц, что прямо не предусмотрено в эмиссионной документации как событие дефолта, заявил Минфин РФ.

"Принимая во внимание, что действия иностранных финансовых посредников находятся вне контроля Минфина России, в случае неполучения от них выплат по еврооблигациям РФ инвесторам представляется целесообразным обращаться непосредственно в соответствующие финансовые институты", - говорится в сообщении ведомства.

Страны G7 настроены добиться сокращения доходов России, в том числе и от продажи золота, сообщается в их заявлении. Они также договорились изучить способы направления Украине доходов от пошлин, введенных на российские товары.

Кроме того, как говорится в заявлении, в G7 согласуют и расширят санкции в отношении доступа России "к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям" этих стран, в частности, к таким, которые "поддерживают российскую военно-промышленную базу и технологический сектор".

Саммит лидеров G7 проходит в Баварии 26-28 июня.

В Москве считают нелегитимными планы некоторых западных стран запретить ввоз золота из России, рынок драгметаллов можно будет переориентировать, заявил Песков.

"Рынок драгоценных металлов он глобальный, он достаточно большой, объемный и очень разнообразный. Как и со всеми остальными товарами, разумеется, если один рынок теряет свою привлекательность в связи с нелегитимными решениями, то происходит переориентировка туда, где эти товары больше востребованы и где более комфортные и более законные экономические решения", - сказал Песков.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев, рубль продолжает укрепляться к основным валютам, курс пары "доллар-рубль" достиг 53 руб./$1 на прошедшей неделе, что стало очередным рекордом последних нескольких лет. "Высокие цены на энергоносители позволяют сделать прогноз о том, что в ближайшей перспективе продажи валюты экспортерами будут продолжать оказывать давление на курс. Сейчас по-прежнему нет очевидных механизмов, чтобы ослабить рубль в моменте, и остается только ждать постепенного увеличения спроса со стороны импортеров. Процесс восстановления импорта, очевидно, будет набирать обороты, высокий курс рубля делает закупки иностранных товаров крайне выгодными даже с учетом сильно подорожавшей логистики", - говорит Алексеев.

"В начале торгов рубль резко подешевел, однако валютные пары быстро сдали позиции, выйдя в умеренный минус. Затем рубль перешел к консолидации около дневных вершин. Негативом могли выступить сообщения иностранных СМИ о формальном дефолте России по внешним обязательствам, что в последний раз происходило в 1918 г. (. . .) Кроме того, в ходе саммита G7 были озвучены новые антироссийские санкции, в том числе запрет на импорт золота из России, добытого после введения этой меры. (. . .) Несмотря на это, рубль сохраняет позитивный настрой. Поддержку ему продолжает оказывать рыночный дисбаланс спроса и предложения инвалюты, вызванный слишком медленным восстановлением импорта. В результате покупателей инвалюты по-прежнему не хватает, в то же время продавцов в избытке, несмотря на отмену обязательной реализации на валютном рынке экспортной выручки. Даже не являющиеся экспортерами компании стремятся избавиться от инвалюты из-за опасений санкционных ограничений на операции с ней. Это ослабляет спрос на инвалюту и со стороны населения, а также инвесторов. Пока не видно, что бы могло лишить этот фактор чуть ли не единоличного воздействия на рубль. Поэтому вряд ли его динамика изменится на негативную, по крайней мере на краткосрочном горизонте. Дополнительным драйвером укрепления российской валюты выступает налоговый период экспортеров, пик которого приходится на сегодняшний день. Поэтому завтра мы можем увидеть очередную попытку покупателей инвалюты перехватить инициативу", - говорит эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть продолжают расти вечером в понедельник на опасениях введения санкций против России.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:15 МСК составляет $115,1 за баррель, что на 1,75% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $109,53 за баррель, что на 1,77% выше итогового значения предыдущей сессии.

В прошлую пятницу Brent подскочила в цене на 2,8%, WTI - на 3,2%.

Как сообщает агентство Bloomberg, страны G7 продолжают обсуждать меры, которые позволили бы ввести определенный потолок для стоимости экспортируемой Россией нефти. В частности, обсуждается вариант, при котором европейские страховщики будут страховать танкеры с российской нефтью только в том случае, если она продается по цене ниже определенного уровня.

Россия, в свою очередь, может прекратить или ограничить экспорт нефти и нефтепродуктов в страны G7 в ответ на введение ценового потолка, что усугубит дефицит на мировых рынках нефти и продуктов нефтепереработки, считает аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.

Также на этой неделе участники рынка будут следить за встречей представителей ОПЕК+, которая состоится в четверг. Как ожидается, страны альянса продолжат придерживаться прежнего плана увеличения добычи.

Между тем сообщения СМИ о скором возобновлении переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки сдерживают темпы подъема нефтяных котировок, поскольку снятие санкций с Ирана может привести к разблокировке иранской нефти на рынке.

США и Иран возобновят непрямые переговоры по ядерной сделке при посредничестве европейских стран в ближайшие дни в одной из стран Персидского залива, сообщил в субботу глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В понедельник стало известно, что стороны приступят к работе в Катаре.

Поставки российских энергоресурсов в Индию выросли в десятки раз, индийские компании закупают нефть и газ из России по ценам ниже мировых, заявил посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов. "Называется цифра роста в 50 раз, называются и другие цифры. Не буду абсолютные величины называть, потому что это предмет непубличных внешнеторговых контрактов, но, тем не менее, сотрудничество выросло в разы и даже в десятки раз", - сказал Алипов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Он отметил важность того факта, что правительство Индии позволяет своим компаниям закупать нефть и газ из России по ценам ниже среднемировых, "не перекладывая премию роста цен на энергоресурсы на конечных потребителей".

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 28 июня на 4,07 копейки, до 53,3641 руб./$1, и увеличил курс евро на 8,95 копейки, до 56,0535 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в понедельник на 1,76 копейки по отношению к пятнице и составил 53,3118 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 1,34 копейки и составил 53,3393 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 37,071 млн, из которых $1 млрд 319,682 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 717,389 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 18,06 копейки, до 56,127 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 6,34 копейки, до 56,0387 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 533,593 млн, из которых EUR526,793 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR1 млрд 6,8 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов подросли в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 9,32% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 2 б.п. - до 9,48% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 3 б.п. - до 9,68% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 9 б.п. - до 9,74% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 12 б.п. - до 9,77% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
27 июня 2022 года 19:52
Цены большинства выпусков евробондов РФ в понедельник выросли, инвесторов не испугал "псевдодефолт" России
Москва. 27 июня. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали умеренный рост благодаря высоким ценам на нефть и газ, а также сильному торговому сальдо; инвесторов не испугал "псевдодефолт" России, поскольку платежи по двум выпускам евробондов не прошли из-за действий третьих лиц, а не по вине эмитента. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, снизились в цене под давлением ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, что, в свою очередь, может вогнать экономику США в рецессию.    читать дальше
.
27 июня 2022 года 19:30
Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2417п по индексу Мосбиржи, лидировали финкомпании
Москва. 27 июня. Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2417 пунктов по индексу Мосбиржи на фоне благоприятной внешней конъюнктуры, лидировали бумаги финансовых компаний; просели акции золотодобытчиков на фоне новых антироссийских санкций стран G7.    читать дальше
.
27 июня 2022 года 19:00
"Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России
Эксперты телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив акции Сбербанка, "ГК ПИК" и "АЛРОСА", а также убрав бумаги "Газпрома", "МТС" и "Норникеля", сообщается в комментарии. Текущий состав топ-10 акций России: Сбербанк, "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "ГК ПИК",...    читать дальше
.
27 июня 2022 года 18:41
Индекс Мосбиржи может подняться до 2450 пунктов - ПСБ
Индекс Мосбиржи может подняться до 2450 пунктов, если ему удастся закрепиться на уровнях выше 2400 пунктов, полагает ведущий аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Российский фондовый рынок в понедельник смог подрасти, проигнорировав увеличения санкционных рисков после прошедшего...    читать дальше
.
27 июня 2022 года 18:15
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Nike с целью $134
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Nike Inc. с целью $134 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18%, стоп-приказ: $102, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики напоминают, что Nike опубликует...    читать дальше
.
27 июня 2022 года 17:48
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Московской биржи с целью 110 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 110 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20,64%, стоп-приказ: 83 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что объемы...    читать дальше
.
27 июня 2022 года 17:22
Вероятен рост котировок акций АЛРОСА до 74 руб. - "КИТ Финанс Брокер"
Вероятен рост котировок акций "АЛРОСА" до 74 руб. за штуку, отмечается в комментарии "КИТ Финанс Брокер". "Министерство финансов готово закупить часть добываемых алмазов в Гохран. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. Также он добавил, что у компании достаточно финансовых резервов,...    читать дальше
.
27 июня 2022 года 16:55
BCS Express назвал топ-5 акций РФ, интересных для покупок на среднесрочную перспективу
Эксперты BCS Express выделили главные тренды и отобрали топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - "Магнит", "НЛМК", "ЛУКОЙЛ", "РусАл" и "РусАгро". По оценке экспертов, акции "Магнита" выглядят интересно в среднесрочной перспективе как...    читать дальше
.
27 июня 2022 года 16:26
Страны G7 могут спровоцировать новые рекорды цены нефти - "Открытие Инвестиции"
Страны G7 могут спровоцировать новые рекорды цены нефти, говорится в комментарии "Открытие Инвестиции". "Агентство Reuters цитирует представителя администрации президента Франции Эммануэля Макрона, который выразил желание Парижа снять санкции с Ирана и Венесуэлы, дабы компенсировать выбывающие...    читать дальше
.
27 июня 2022 года 16:04
Цены акций Delta Air Lines, United Airlines и American Airlines могут оказаться под давлением в ближайшее время - Инвестбанк Синара
Котировки акций американских авиаперевозчиков Delta Air Lines, United Airlines Holdings и American Airlines Group могут оказаться под давлением в ближайшее время, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "В отрасли авиаперевозок США наблюдается нехватка кадров, из-за чего компании...    читать дальше
.
27 июня 2022 года 15:41
Вероятно укрепление курса рубля на текущей неделе - BCS GM
Вероятно продолжение укрепления курса рубля по отношению к доллару на текущей неделе, считает аналитик BCS Global Markets (BCS GM) Наталья Лаврова. "Ключевым фактором укрепления рубля остается торговый дисбаланс: на фоне относительно устойчивых показателей экспорта обвал импорта оказался ключевым...    читать дальше
.
27 июня 2022 года 15:21
Возможна консолидация цены золота в диапазоне $1835-1855/унц. - Sber CIB
Возможна консолидация котировок золота в диапазоне $1835-1855 за тройскую унцию, существенный рост в понедельник маловероятен, считает аналитик Sber CIB Антон Чернышев. "В выходные дни стало известно, что страны "большой семерки" готовы ввести ограничения на импорт золота, добываемого в России....    читать дальше
.
27 июня 2022 года 15:00
Акции Hershey привлекательны для долгосрочных инвестиций - BCS Express
Акции Hershey Co. привлекательны для долгосрочных инвестиций, полагает эксперт BCS Express Павел Гаврилов. "Hershey - один из классических примеров акций стоимости. Ожидать бурного роста в них не стоит, разве что сегмент снеков продолжит быстрый подъем. Финансовая стабильность, грамотное...    читать дальше
.
27 июня 2022 года 14:38
S&P 500 проведет торги в понедельник в диапазоне 3890-4000п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в понедельник в диапазоне 3890-4000 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 продолжает коррекцию в рамках нисходящего тренда. RSI приблизился к нейтральному уровню. Бенчмарк может встретить сопротивление вблизи...    читать дальше
.
27 июня 2022 года 14:15
Accenture - бенефициар тренда на глобальную цифровую трансформации - "Открытие Инвестиции"
Accenture является ключевым бенефициаром тренда на глобальную цифровую трансформацию, отмечается в комментарии "Открытие Инвестиции". "Сильные результаты консалтингового гиганта Accenture за III кв. отражают сохраняющийся высокий спрос на IT-услуги компании во всех географических регионах и...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.