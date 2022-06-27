"Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России

Эксперты телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив акции Сбербанка, "ГК ПИК" и "АЛРОСА", а также убрав бумаги "Газпрома", "МТС" и "Норникеля", сообщается в комментарии.

Текущий состав топ-10 акций России: Сбербанк, "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "ГК ПИК", "Магнит", "Сегежа", "ФосАгро", "Интер РАО", "префы" "Сургутнефтегаза", "Татнефть".

"Мы фиксируем прибыль в акциях "Газпрома" и "МТС", которые выросли на 25,6% и 27,3% с момента добавления в ТОП-10 на фоне нейтральной динамики Индекса Мосбиржи. Тема высоких дивидендов компаний за 2021г, на наш взгляд, уже отыграна. Теперь инвесторы переключат внимание на другие факторы. Для "Газпрома" - ограничение экспорта и увеличение налогов, для "МТС" - рост капвложений и риски для выплаты промежуточных дивидендов", - отмечается в комментарии.

Эксперты возвращают в ТОП-10 акции Сбербанка на фоне комментариев менеджмента об отсутствии необходимости в докапитализации банка, а также ожидаемого восстановления кредитования во 2П2022 на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Аналитики полагают, что весь возможный негатив уже учтён в котировках акций Сбербанка.

"Мы добавляем акции "ГК ПИК" в ожидании роста спроса на недвижимость. Снижение ставки льготной ипотеки до 7% и продление программы семейной ипотеки поддержат активность покупателей на первичном рынке (доля ипотеки ~80% продаж). Мы меняем акции "Норильского Никеля", которые благодаря дивидендам за 2021г опередили индекс на 3.7 п.п., на акции "АЛРОСА". Неопределенность в отношении дивидендов "Норникеля" за 2022г из-за окончания акционерного соглашения и давление на цены промышленных металлов могут оказать негативное влияние на котировки акций компании. Мы ожидаем восстановление продаж алмазов "АЛРОСА" после введённых в марте санкций, ориентируясь на статистику импорта алмазов в Индии в мае", - пишут стратеги телеграм-канала "Мои Инвестиции".

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