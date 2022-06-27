Вероятен рост котировок акций АЛРОСА до 74 руб. - "КИТ Финанс Брокер"

Вероятен рост котировок акций "АЛРОСА" до 74 руб. за штуку, отмечается в комментарии "КИТ Финанс Брокер".

"Министерство финансов готово закупить часть добываемых алмазов в Гохран. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. Также он добавил, что у компании достаточно финансовых резервов, и пока это не требуется. Акции "АЛРОСА" показали положительную динамику на фоне заявления представителей правительства. Возможно, акции "АЛРОСА" могут продолжить рост до 74 руб. на фоне уверенности участников рынка в финансовом состоянии компании после длительного снижения котировок", - пишет аналитик Дмитрий Баженов.

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