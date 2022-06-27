Страны G7 могут спровоцировать новые рекорды цены нефти - "Открытие Инвестиции"

Страны G7 могут спровоцировать новые рекорды цены нефти, говорится в комментарии "Открытие Инвестиции".

"Агентство Reuters цитирует представителя администрации президента Франции Эммануэля Макрона, который выразил желание Парижа снять санкции с Ирана и Венесуэлы, дабы компенсировать выбывающие поставки российской нефти. Кроме того, в администрации французского президента хотят применить потолок цен не только к нефти из РФ. В рамках G7 обсуждение по лимиту цен на российскую нефть продолжается, и стороны близки к соглашению, включая ряд других мер по торговле. Пока сложно оценить последствия подобного шага, но на глобальном рынке решения такого плана работают только при общем согласии, или не работают вовсе. Если же в ответ на данные меры РФ просто прекратит поставки, то котировки Brent могут взлететь до новых рекордов", - пишет аналитик Андрей Кочетков.

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