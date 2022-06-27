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Главная / Мнения аналитиков / Вероятно укрепление курса рубля на текущей неделе - BCS GM
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27 июня 2022 года 15:41
Вероятно укрепление курса рубля на текущей неделе - BCS GM
Вероятно продолжение укрепления курса рубля по отношению к доллару на текущей неделе, считает аналитик BCS Global Markets (BCS GM) Наталья Лаврова. "Ключевым фактором укрепления рубля остается торговый дисбаланс: на фоне относительно устойчивых показателей экспорта обвал импорта оказался ключевым фактором роста стоимости рубля. В результате в краткосрочной перспективе рубль, скорее всего, продолжит укрепляться, особенно на фоне налогового периода в конце июня и может приблизиться к 50 руб./$1. В течение ближайшего месяца, если импорт продолжит восстанавливаться, рубль постепенно перейдет к ослаблению", - пишет эксперт в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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