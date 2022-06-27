Возможна консолидация цены золота в диапазоне $1835-1855/унц. - Sber CIB

Возможна консолидация котировок золота в диапазоне $1835-1855 за тройскую унцию, существенный рост в понедельник маловероятен, считает аналитик Sber CIB Антон Чернышев.

"В выходные дни стало известно, что страны "большой семерки" готовы ввести ограничения на импорт золота, добываемого в России. Несмотря на то что Россия ежегодно добывает более 330 тонн золота, для мирового рынка это некритично, поскольку предложение золота исторически превышает спрос. В отличие от тех металлов, которые активно используются в промышленности, на мировые цены на золото в основном влияет не баланс спроса и предложения, а монетарные и экономические факторы", - отмечает эксперт в комментарии.

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