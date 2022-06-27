Accenture - бенефициар тренда на глобальную цифровую трансформации - "Открытие Инвестиции"

Accenture является ключевым бенефициаром тренда на глобальную цифровую трансформацию, отмечается в комментарии "Открытие Инвестиции".

"Сильные результаты консалтингового гиганта Accenture за III кв. отражают сохраняющийся высокий спрос на IT-услуги компании во всех географических регионах и отраслях, - пишет аналитик Антон Руденок. - Фирма продолжает наращивать долю рынка, а ее услуги как никогда актуальны, поскольку клиенты обращаются к Accenture как к надежному партнеру за решениями, необходимыми им для цифровой трансформации бизнеса, ускорения роста и повышения эффективности".

Эксперт ожидает продолжения сильного двузначного роста бизнеса по мере нормализации экономической среды. По его мнению, Accenture с глубокими отраслевыми знаниями может удовлетворить потребности во внедрении облачных технологий в глобальном масштабе. Переход к облачным технологиям является движущей силой изменений в бизнесе, от искусственного интеллекта до передовых вычислений и развития метавселенных.

"Компания помогает клиентам управлять бизнесом в облаке и повышать операционную эффективность.

Акции торгуются на уровне форвардного коэффициента P/E 24.8х, что примерно соответствует среднему значению за последние 5 лет. Тренд на глобальную цифровую трансформацию продолжается, так как клиенты компании по всему миру продолжают прилагать усилия по модернизации устаревшей технической инфраструктуры, и Accenture является ключевым бенефициаром этой структурной тенденции", - резюмирует Руденок.

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