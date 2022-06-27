Ближайший ориентир для S&P 500 - отметка 4000 пунктов - BCS Express

Ближайшим ориентиром для индекса S&P 500 служит отметка 4000 пунктов, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

" Рынок акций США сильно закрыл прошлую неделю - это оставляет возможность для продолжения пусть ограниченного, но инерционного хода индексов акций вверх. Позитив в США закономерно перекидывается и на другие фондовые рынки. Наш ориентир падения S&P 500 в направлении 3600п, в принципе, отработан, а годовой план реализован за 6 месяцев. Сейчас снимается накопленная перепроданность. Ближайший ориентир вверх по S&P 500 - круглая отметка в 4000. Еще выше просматривается сопротивление на 4100п, но вероятность прорыва вверх последней планки оценивается как низкая на фоне ускорения процесса монетарного сжатия ФРС и снижения рентабельности корпораций из-за инфляции. Во второй половине года шанс на возврат индексов к минимумам июня сохраняется", - пишет эксперт.

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