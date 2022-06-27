Инвесторам пока стоит воздержаться от покупок акций металлургов на рынке РФ - ПСБ

Инвесторам пока стоит воздержаться от покупок акций металлургов на российском фондовом рынке, несмотря на их дешевизну, из-за высокой непредсказуемости последующего развития давления на отрасль, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"По нашим оценкам ранее, цикл инвестпрограмм в отрасли будет заморожен в течение 2022 года, а металлурги начнут испытывать реальное давление от санкций ближе ко второй половине года. В целом динамика продолжает набирать обороты. По данным WSA, с январь по май производство стали в России снижалось, однако в рамках рыночной динамики. Ключевое же падение производства скорее стоит ожидать во второй половине года, ввиду чего выплавка стали может сократиться на 11% г/г - до 67 млн тонн. Несмотря на дешевизну акций металлургов, мы советуем на данный момент воздержаться от покупки из-за высокой непредсказуемости последующего развития давления на отрасль. Заметим, что "взбодрить" бумаги отрасли могут возможные налоговые послабления со стороны государства, однако ситуация на рынке остается удручающей", - пишут эксперты в обзоре.

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