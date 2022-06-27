Рынок акций РФ поднялся к 2400п по индексу Мосбиржи на бумагах финкомпаний и Газпрома, просели золотодобытчики

Москва. 27 июня. Рынок акций РФ утром в понедельник поднялся в район 2400 пунктов по индексу Мосбиржи за счет роста бумаг финансовых компаний и "Газпрома", просели акции золотодобывающих компаний на фоне новых антироссийских санкций стран G7.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2399,32 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1420,98 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3,3%.

Доллар просел до 53,24 рубля (-0,17 рубля).

В связи с ситуацией вокруг Украины Япония приняла решение о расширении санкционного списка в отношении российских представителей и предприятий, сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида на саммите G7, передали японские СМИ.

По данным японского телеканала NHK, новые санкции против России касаются запрета на импорт российского золота, а также замораживания активов примерно 70 российских физических и юридических лиц, запрета на экспорт продукции в адрес 90 российских предприятий и компаний, которые, по мнению японской стороны, связаны с военной отраслью России.

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+3,3%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,8%), "Московской биржи" (+2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,1% и +1,6% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1%), "Газпрома" (+0,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,8%), бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5% и +0,5% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-3,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3,4%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-2,1%), "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-1,6%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%).

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в понедельник позитивный: азиатские индексы выросли, металлы и нефть дорожают. Негативом для акций российских золотодобывающих компаний выступает запрет G7 на поставки российского золота, но, по большому счету, это лишь меняет логистику, а не закрывает возможности.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, страны "большой семерки" в рамках очередного саммита планируют запретить импорт золота из России, а также обсуждают возможность установления предельных цен на российскую нефть. Однако санкции против российского золота вряд ли повлияют на мировые цены.

Нефть Brent и WTI на прошлой неделе отступили от линий среднесрочного восходящего тренда $107 и $104,5 соответственно, и теперь у котировок есть неплохие шансы на развитие восходящего движения с ближайшими сопротивлениями $114,5 и $110 соответственно. Рынок остается в напряжении в условиях перспективы еще более ограниченного мирового предложения, что сейчас остается определяющим для цен фактором. Неделя при этом отметится заседанием ОПЕК+, которая, вероятно, будет придерживаться прежних планов по наращиванию нефтедобычи на 648 тыс. б/c в июле и августе.

В итоге рынок акций РФ утром пытается расти благодаря устойчивости цен на нефть и оптимистичным настроениям за рубежом. Перспектива объявления о новых санкциях в рамках саммита "большой семерки" оказывает сдержанное давление на настроения, так как ограничения в целом являются ожидаемыми. В западных СМИ при этом вновь говорят о техническом дефолте России, не позволяя платить по еврооблигациям по прежним механизмам. Золото реагирует на перспективу запрета его импорта из РФ сдержанным повышением и вряд ли перейдет к ралли на основе данного фактора, так как доля России в мировом производстве металла составляет чуть более 9%, а существенная часть спроса на золото является инвестиционной. Новые санкции, однако, могут еще больше ограничить возможности действий ЦБ РФ с золотовалютными резервами, полагает Кожухова.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, боковая динамика индекса МосБиржи продолжается, росту российских акций мешает геополитика. Нефтяные цены Brent закрепились под локальным понижательным трендом и сопротивлением $114 за баррель. Ситуация с геополитикой перед встречей "большой семерки" и саммитом НАТО также не радует. Литва, входящая в Европейский союз и НАТО, запретила железнодорожный транзит по своей территории почти половины российских грузов. Очевидно, что за Литвой стоят определенные силы в ЕС, которые хотят идти по пути эскалации геополитической ситуации.

Еще одна новость последних дней состоит в том, что страны "большой семерки" договорились о запрете на импорт золота из России. Американские власти готовы сделать объявление об этом уже во вторник. Учитывая, что объемы поставок российского золота в страны ЕС сильно упали, этот шаг закрепляет текущую ситуацию. Акционеров золотодобывающих компаний эта новость не радует. С одной стороны, цены на золото должны расти, но с другой - рынок потребителей сузился надолго. Российское золото будет в больших объемах продаваться в Индии и Китае.

Также страны "большой семерки" обсуждают механизм установления предельной цены на российскую нефть, чтобы лишить страну большой доли нефтяных доходов, но эти санкции абсолютно нежизнеспособные. Он не будут работать без поддержки Китая и Индии. То же самое можно сказать и про идею Италии ввести ценовой потолок на российский газ.

Формальный дефолт России по внешнему долгу не пугает. До того, как пройдет саммит НАТО 28-30 июня в Мадриде, вряд ли геополитическая ситуация в мире смягчится и появится шанс на преодоление индексом МосБиржи сопротивления 2500 пунктов, полагает Верников.

В США в пятницу индексы выросли на 2,7-3,3%, подъем S&P 500 (+3,1%) стал максимальным с мая 2020 года. Рынок завершил в "плюсе" первую неделю из четырех: подъем Dow Jones по итогам прошлой недели составил 5,4%, S&P 500 - 6,5%, Nasdaq - 7,5%.

Поддержку рынку в пятницу оказали сигналы ослабления экономического роста и замедления инфляционного давления в США, позволившие инвестором сделать вывод, что Федеральной резервной системе (ФРС), возможно, не придется ужесточать политику настолько серьезно, как ожидалось, отмечает Dow Jones.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры ожидают ее подъема до 3,25-3,5% к концу текущего года с нынешнего уровня в 1,5-1,75%, тогда как неделей ранее прогнозировали повышение до 3,5-3,75%. Кроме того, рынок теперь ожидает, что ФРС начнет вновь снижать ставку через год, свидетельствуют данные CME Group.

Крупнейшие банки США имеют сильный капитал и смогут продолжать кредитование даже в условиях суровой рецессии, показали результаты стресс-тестов Федрезерва.

В Азии в понедельник также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei вырос на 1,4%, южнокорейский Kospi - на 1,5%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,3%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,9-1,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,7%).

Оптимизму участников азиатского рынка способствует прогресс Китая в сдерживании распространения коронавируса на фоне возобновления работы школ и предприятий, пишет MarketWatch, ссылаясь на мнение аналитиков.

Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) предоставил банкам 100 млрд юаней (почти $15 млрд) в рамках семидневных операций обратного РЕПО, что стало самым крупным вливанием денежных средств с марта, пишет Trading Economics.

На нефтяном рынке цены на европейской сессии утром в понедельник возобновили рост на сигналах ослабления инфляционного давления в США. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $113,95 за баррель (+0,7% и +2,8% в пятницу), августовская цена WTI - $108,11 за баррель (+0,5% и +3,2% в пятницу).

В центре внимания рынка в понедельник - встреча глав государств G7, на которой, вероятно, будут обсуждаться меры ограничения импорта российских энергоресурсов.

Как сообщает агентство Bloomberg, страны G7 продолжают обсуждать меры, которые позволили бы ввести определенный потолок для стоимости экспортируемой Россией нефти. В частности, обсуждается вариант, при котором европейские страховщики будут страховать танкеры с российской нефтью только в том случае, если она продается по цене ниже определенного уровня.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+11,8%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+10,5%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (+9,2%), акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+5,4%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (+4,3%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+3,2%), акции ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+3,2%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+3,1%), En+ (MOEX: ENPG) (+2,9%), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (+2,6%).

Основной владелец ПАО "Соллерс Авто" (76,7%) Вадим Швецов вышел из автомобильного бизнеса, продав контролирующую долю топ-менеджерам группы, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к компании. Группа "Соллерс Авто", сменившая контролирующего акционера, продолжит деятельность в прежней структуре активов и будет развивать автобизнес, сообщила компания.

Упали после отсечки на бирже дивидендов акции "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-13,1%, до 0,1738 рубля; дивиденды за 2021 год - 0,0249 рубля на бумагу), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (-10,1%, до 0,2694 рубля; дивиденды - 0,0338 рубля), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (-1,5%, до 0,0298 рубля; дивиденды - 0,0003231 рубля).

Также подешевели акции ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-1,9%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (-1,8%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-1,6%), ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 8,64 млрд рублей (из них 3,18 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,73 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 357,77 млн рублей на акции "Полюса").