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27 июня 2022 года 10:47

Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на негативном новостном фоне

Москва. 27 июня. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на негативном для валютного рынка новостном фоне.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 53,33 - 53,75 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 53,715 руб./$1 (+31,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 56,615 руб./EUR1 (+54,25 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 41,74 коп. к уровню закрытия 24 июня, до 55,02 рубля.

Доллар при этом оказался на 39,16 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 65,1 коп. выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на негативном новостном фоне. Великобритания, США, Япония и Канада намерены ввести запрет на импорт российского золота, о чем в воскресенье сообщили на Даунинг-стрит. "Благодаря жестким новым мерам, о которых объявят на начинающемся сегодня саммите G7, мы запретим дальнейший экспорт российского золота в Великобританию, США, Канаду и Японию", - говорится в сообщении канцелярии британского премьера.

"Лондон - крупный центр торговли золотом, и поддержка США, Японии и Канады означает, что данные меры будут иметь серьезное воздействие", - отмечается в документе. После введения этих санкций общий объем ограничений российского экспорта в Великобританию превысит 13,5 млрд фунтов стерлингов, говорится в сообщении.

Значение золота для российской элиты возросло в эти месяцы, так как "олигархи спешат скупать золото в слитках, пытаясь избежать финансовых последствий западных санкций", говорится в сообщении.

Россия в 2021 году, по данным Федеральной таможенной службы, экспортировала свыше 302 тонн золота на $17,4 млрд. На Великобританию - важный мировой хаб по обороту и хранению драгметаллов приходилась львиная доля оборота (266 тонн на $15,4 млрд). С января, когда Россия экспортировала 12,9 тонны золота на $745 млн (в том числе 10,9 тонны на $638 млн в Великобританию), объемы экспорта золота из РФ официально не раскрываются. Однако, как следует из материалов Ассоциации недропользователей Магаданской области, еще в феврале экспорт был активный - почти 27,5 тонны, а в марте-апреле он фактически прекратился, составив всего 0,1 тонны суммарно.

В ночь на понедельник у России истек льготный период по выплате процентов на сумму около $100 млн, подлежащий выплате 27 мая, и этот крайний срок считается событием дефолта, пишет в понедельник агентство Bloomberg. Оно отмечает, что это стало "кульминацией все более жестких западных санкций, которые перекрыли пути платежей зарубежным кредиторам" и произошло впервые с 1918 года.

Bloomberg, тем не менее, признает, что, "с учетом ущерба, уже нанесенного экономике и рынкам (России - ИФ), дефолт пока носит, в основном, символический характер и мало что значит для россиян". В сообщении говорится, что Россия в то же время заявляет, у нее есть средства для покрытия любых счетов. На прошлой неделе она объявила, что перейдет на обслуживание своего непогашенного суверенного долга в размере $40 млрд в рублях, поскольку нынешнюю ситуацию с иностранной валютой искусственно создал Запад.

Как сообщалось ранее, Минфин РФ перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) рубли для выплаты по евробондам "Россия-2027" и "Россия-2047" в рамках новой схемы обслуживания суверенного внешнего долга, утвержденной президентским указом. Средства в общей сумме 12,51 млрд руб. (эквивалент $234,85 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям - АО "Национальный расчетный депозитарий", говорилось в сообщении Минфина.

Таким образом, обязательства исполнены в полном объеме, заявил Минфин.

В связи с "неисполнением иностранными контрагентами своих обязательств по проведению платежей по обслуживанию государственного долга РФ" Минфин переходит на новый порядок выплат по еврооблигациям, установленный указом президента РФ от 22 июня, сообщило министерство.

Цены на нефть слабо меняются после уверенного роста в пятницу на сигналах ослабления инфляционного давления в США. В центре внимания рынка в понедельник - встреча глав государств G7, на которой, вероятно, будут обсуждаться меры ограничения импорта российских энергоресурсов.

Как сообщает агентство Bloomberg, страны G7 продолжают обсуждать меры, которые позволили бы ввести определенный потолок для стоимости экспортируемой Россией нефти. В частности, обсуждается вариант, при котором европейские страховщики будут страховать танкеры с российской нефтью только в том случае, если она продается по цене ниже определенного уровня.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 МСК в понедельник составляет $113,16 за баррель, что на 0,04% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $107,49 за баррель, что на 0,12% ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в пятницу стоимость этих контрактов уменьшилась на $3,35 (3,2%), до $107,62 за баррель.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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