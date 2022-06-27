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Главная / Мнения аналитиков / Санкции против золота РФ вряд ли заметно скажутся на динамике мировых цен - "Велес Капитал"
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27 июня 2022 года 11:00
Санкции против золота РФ вряд ли заметно скажутся на динамике мировых цен - "Велес Капитал"
Санкции против российского золота вряд ли заметно скажутся на динамике мировых цен, полагает аналитик "Велес Капитала" Елена Коджухова. "Золото реагирует на перспективу запрета его импорта из РФ сдержанным повышением и вряд ли перейдет к ралли на основе данного фактора, так как доля России в мировом производстве металла составляет чуть более 9%, а существенная часть спроса на золото является инвестиционной. Новые санкции, однако, могут еще больше ограничить возможности действий ЦБ РФ с золотовалютными резервами", - отмечает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
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