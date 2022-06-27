Санкции против золота РФ вряд ли заметно скажутся на динамике мировых цен - "Велес Капитал"

Санкции против российского золота вряд ли заметно скажутся на динамике мировых цен, полагает аналитик "Велес Капитала" Елена Коджухова.

"Золото реагирует на перспективу запрета его импорта из РФ сдержанным повышением и вряд ли перейдет к ралли на основе данного фактора, так как доля России в мировом производстве металла составляет чуть более 9%, а существенная часть спроса на золото является инвестиционной. Новые санкции, однако, могут еще больше ограничить возможности действий ЦБ РФ с золотовалютными резервами", - отмечает эксперт.

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