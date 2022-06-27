Сильных факторов против укрепления рубля пока по-прежнему нет - ПСБ

Сильных факторов, препятствующих развитию укрепления рубля, пока по-прежнему нет, валютная пара доллар/рубль в понедельник может обновить минимумы с лета 2015 года и протестировать зону 50-52 руб./$1 на фоне выплат НДПИ, НДС и акцизов, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Головинова.

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