Котировки нефти могут протестировать отметку $115/барр. в начале недели - ПСБ

Котировки нефти могут протестировать отметку $115 за баррель Brent в начале текущей недели, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Цены на нефть Brent в пятницу смогли отскочить и отыграть потери среды и четверга при поддержке заметного улучшения общерыночных настроений, - напоминает эксперт. - Развитие ралли на американском рынке акций и неожиданно сильные данные по новостройкам в США, показавшие оживление спроса на дома вопреки росту ставок, позволили нефтяным котировкам в конце дня вернуться выше 20-дневной средней и завершить неделю выше $113/барр. В целом опасения относительно замедления экономического роста отошли на второй план, позволив инвесторам вспомнить о сохраняющемся дефиците нефтепродуктов и высоком летнем спросе в Северном полушарии".

Индекс DXY, отражающий позиции доллара к 6 ведущим мировым валютам, по мнению Головинова, смотрится технически достаточно уязвимо. На этом фоне фьючерс на Brent может перед экспирацией попытаться вернуться в зону $115-125/барр., из которой он выпал на прошлой неделе.

"Фьючерс на Brent в понедельник утром торгуется без значимых изменений, консолидируясь у $113/барр. в ожидании новых сигналов со стороны валютного рынка и отраслевых новостей. Фундаментально на рынке нефти сохраняются дисбалансы, способные, в отсутствие новой волны ухудшения настроений на мировых рынках, активизировать покупателей. В начале недели надеемся на тест отметки $115/барр.", - прогнозирует аналитик банка.

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