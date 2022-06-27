Высока вероятность укрепления рубля до 50-52 руб./$1 в понедельник - Sber CIB

Высока вероятность укрепления курса рубля к доллару США до уровней 50-52 руб./$1 на торгах в понедельник на фоне предстоящих экспортерам выплат НДС и налога на добычу полезных ископаемых, говорится в обзоре Sber CIB.

Котировки нефти марки Brent, по мнению экспертов инвестбанка, в понедельник преодолеют отметку $114, так как дефицит предложения сохраняется, при этом более сильный подъем маловероятен.

Банк России сообщил, что инфляционные ожидания населения в июне повысились на 0,9%, вернувшись к уровням апреля, в связи с чем инвесторы могут проявить осторожность в начале текущей недели - доходности ОФЗ с фиксированным купоном будут либо стабильны, либо поднимутся на несколько базисных пунктов в понедельник-вторник, указывают в Sber CIB.

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