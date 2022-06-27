Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 53-55 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 53-55 руб./$1, а по паре евро/рубль - 55-57 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Российский рубль не сдает позиции на фоне наступления налогового периода и продажи компаниями-экспортерами валюты для оплаты налогов и акцизов. Основным фактором, определяющим курс рубля, по-прежнему остается баланс между импортом и экспортом. Экспорт пока выигрывает это противостояние за явным преимуществом - высокие цены на нефть и доходы от экспорта энергоресурсов выступают в качестве поддержки российской валюте. На сырьевом рынке добавляют позитива и новости о том, что индийские нефтеперерабатывающие компании с апреля по июнь текущего года в 50 раз нарастили закупки российской сырой нефти. Германия же повысила до второго уровень предупреждения режима чрезвычайной ситуации по газу на фоне сокращения его поставок из России. Глава ФРС тем временем признал, что существует вероятность рецессии и дал обещание, что на борьбу с инфляцией будут брошены все силы", - пишет эксперт банка.

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