Ближайшая цель доходности 10-летних ОФЗ - диапазон 8-8,5% - ПСБ

Ближайшей целью по доходности 10-летних ОФЗ является диапазон 8-8,5% годовых, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Главным драйвером рынка рублевых облигаций выступают ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБР на фоне наблюдаемой дефляции на протяжении последних трех недель, отмечает эксперт. Также указывает он, рост профицита ликвидности позволяет банкам более активно снижать ставки по депозитам, что повышает сравнительную привлекательность ОФЗ для инвесторов.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на рынок рублевых облигаций. Ближайшей целью по доходности 10-летних ОФЗ видим диапазон 8-8,5% годовых", - пишет Монастыршин в комментарии.

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